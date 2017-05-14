勒索病毒肆虐全球 三峽恩主公醫院慘中鏢

2017-05-14 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求贖金，災情遍佈全球。今天傳出新北市三峽的恩主公醫院也不幸中鏢！

《蘋果》報導，三峽恩主公醫院的一部醫療推車電腦，今天清晨5點多傳出被勒索病毒攻擊。院方表示，電腦桌面出現一封信，指出電腦檔案被鎖碼。

院方人員當下拔除網路，避免病毒擴散，目前病人資料並未遭勒索病毒影響，也沒有個資外洩問題。至於中毒電腦現已重灌處理，院方也清查院內電腦，加強微軟安全更新。

勒索病毒「WannaCry」從12日開始肆虐全球，至今已有99國受害，台灣是第4大受害國。