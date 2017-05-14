不要空過生命！ 張一賓散發母愛光暉面對考驗

慈濟志工張一賓（右）也推著坐輪椅的女兒劉怡伶虔誠浴佛祈福。（記者佟振國攝）

2017-05-14 11:33

〔記者佟振國／南投報導〕7年前正值花樣年華的劉怡伶，為情竟選擇燒炭輕生，緊急送醫撿回一命，但腦部缺氧導致重殘，讓甫遭喪夫之痛的慈濟志工張一賓痛不欲生，透過慈濟人的協助開導，母女共同走出陰霾，今天連袂出席慈濟浴佛典禮，張一賓將擔心、自責轉換成祝福，希望天下的孩子都能健康平安成長。

慈濟草屯浴佛活動，上午8時於草屯鎮中山公園運動場舉行，近2000人參加，志工張一賓推著坐輪椅的女兒一同虔誠浴佛祈福，成為會場注目焦點，背後更有一段令人淚崩的過往。

今年60歲的張一賓任職衛福部草屯療養院臨床心理師，10年前歷經丈夫往生之痛，沒想到隔3年，她的寶貝女兒也差點離她而去，女兒劉怡伶原就讀成大政治系，大二時卻瘋狂愛上電影拍攝製作，立志當「李安第二」，休學遠赴義大利攻讀創意戲劇課程，結識外籍男友，因故分手，竟在7年前的一個夜晚選擇燒炭輕生。

劉怡伶送醫搶救撿回一命，但昏迷指數僅剩3，經長期照顧逐漸甦醒恢復意識，卻因腦部缺氧過久，神經嚴重受損，肢體癱瘓，智力退失到只有5歲，多年治療復健才漸有起色。

「身為心理治療師，卻幫不了自己的女兒走過情關。」「如果那天我也如常的去敲了女兒的房門，遺憾是不是就不會發生？」張一賓憶及7年前的痛，仍不能自己，但現在的她從悔恨自責中走出，要盡最大的力量照顧女兒，雖然年過60，仍工作、女兒兩頭燒，希望總有一天女兒能夠生活自主，不依賴他人。

母親的辛勞，劉怡伶看在眼裡，今天母親節特別獻花感恩，對於自己做的傻事拖累母親、家人，感到相當抱歉，她也謹記證嚴法師「不要空過生命」的開示，努力復健，希望明年此時能夠站著來參加浴佛典禮。

今天母親節，劉怡伶獻花感謝媽媽的辛勞，也讓張一賓笑開懷。（記者佟振國攝）