東港溪龍舟競賽 端午節划母親節先開光

屏東縣的端午龍舟競賽，將於5月29、30日2天在東港溪「開划」。（記者陳彥廷攝）

2017-05-13 19:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年端午節是5月30日，傳統划龍舟競賽備受期待，屏東縣目前僅東港溪會固定舉辦龍舟競賽，主辦單位請來地方主神東隆宮溫王爺坐鎮並循古禮為龍舟開光，今天縣長潘孟安、東港鎮長徐志雄到場開光點晴，期盼保祐月底的龍舟賽順利進行。

今年屏東縣的端午龍舟競賽，將於5月29、30日在東港溪開划，為祈求賽事順利，整個開光儀式，在母親節的週末就先行展開，儀式由東港地方大廟東隆宮主祀，由七角頭之一的下中街轎班請溫王爺及駕前劍、印二將到場坐鎮，出動吹班、內司及班頭，隨後由道士團進行起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式。

縣長潘孟安擔任主祭宮，鎮長徐志雄、代表會主席陳春朝、縣議員林蔡鳳梅等為陪祭官祭祀，在道長引導下，10位點睛官分別右手執筆、左手持開光鏡，恭敬於10艘龍舟額頭、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、龍身、龍尾等10位置點上朱砂，保佑今年龍舟賽事能圓滿平安，隨後並拋撒喜糖與所有在場民眾分享喜氣，場面熱鬧。

徐志雄說，開光點睛儀式全依古禮舉行，龍舟賽共63隊、約1600位選手報名，男子公開組獎金為最高的20萬元、學校機關團體組10萬元、女子公開組10萬元及國中男、女子組各3萬元，總獎金高達百萬餘元，這也是縣內黑鮪魚文化觀光系列活動，歡迎民眾踴躍來觀賽。

東隆宮溫府千歲坐鎮開光典禮，並安營結界，保祐未來競賽順利進行。（記者陳彥廷攝）

東隆宮班頭也前來列班，場面隆重。（記者陳彥廷攝）

開光儀式後現場還拋撒喜糖分送，場面歡樂。（記者陳彥廷攝）