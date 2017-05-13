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桃園電影節登場 80部電影要讓影迷「好看」
2017-05-13 16:19
桃園電影節選映印尼劇情片「母親大人（Emma）」作為開幕影片，吸引許多影迷前來觀賞。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園電影節」選映80部電影，即起到25日，在中壢區的桃園光影電影館、大江國際購物中心星橋國際影城播放，桃園市長鄭文燦今天前往星橋國際影城參加開幕式，他說，影迷們要把握桃園電影節期間，來桃園看電影、看展覽，保證不虛此行。
桃園電影節今天舉辦開幕式，適逢母親節前一天，選映有「印尼版阿信」之稱的印尼劇情片「母親大人（Emma）」，作為開幕影片，故事以1950年代的一位母親為女主角，敘述她的丈夫事業有成後依循伊斯蘭教習俗另娶第2位妻子，導致她原本安穩的生活秩序大亂、心境與角色都發生劇變的歷程。
導演利利．里沙（Riri Riza），與以「母親大人」一片贏得印尼奧斯卡Citra獎最佳女主角的女主角寇特米妮（Cut Mini Usman），也專程前來參加開幕片映後座談，分享拍攝電影的甘苦，他們說，希望以本片，獻給台灣母親們當作母親節禮物，感謝她們的辛勞。
桃園電影節共選映80部電影，分為紀錄片與劇情片，25日前分別在中壢區大江國際購物中心的星橋國際影城與桃園光影電影館播放，各場次的門票即起販售，單場票每張50元，單筆訂單每場次限購4張。
桃園電影節另規劃了「十年，再見楊德昌」特展、「電影走廊」靜態展，還有主題講座與映後座談40餘場，相關訊息可上活動網站查詢。
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