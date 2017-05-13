快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
餐飲科學生為媽媽做蛋糕 有濃濃洋蔥味！
2017-05-13 11:01
［記者黃明堂／台東報導］在母親節前夕，公東高工餐飲科學生邀請媽媽們到學校慶祝，透過在校所學，動手做飲品及養生蛋糕，獻到母親面前時，充滿「洋蔥味」，除了好吃，孩子的學習成就，更令人窩心。
這場別開生面的母親節慶祝活動，是由科主任胡耀勝與學生們秘密規劃。第一個階段是接受母親們隨意點飲料，由自己的孩子在母親們面前，調製後雙手送給母親品嘗；第二階段則送給母親們自己製作的蛋糕。
媽媽們在不知情的情況下，都非常驚訝自己孩子的學習表現，且不斷為自己的孩子拍照、錄影。有母親說，今天好像在看孩子的學習成果展、也有人說，這是在驗收他們學了什麼，也有好多媽媽問主任胡耀勝，可不可以帶孩子一起開店？
胡耀勝表示，學生們特製的「五月花豆沙蛋糕」，為了講求養生與健康，蛋糕體由黑芝麻製作，蛋糕上的玫瑰花，則是由綠豆沙加紅麴、深黑巧克力、抹茶等食材製作，吃了絕對健康與養生。
校長藍振芳在歡迎母親們的同時表示，孩子們調製的各種飲料、製作的蛋糕，好喝又好吃，都已有專業的水準，學校也會盡全力支持與提供所有的資源，讓孩子在公東高工可以學習到面對未來社會的挑戰、學習到專業的餐飲技術。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 鋒面通過天氣不穩 6縣市大雨特報！
- 防蝶戀花重演// 高風險遊覽車司機 交部要專案調訓
- 低收戶工人猝死 留8子女 一家待援
- 性格暴衝、騎車迷航 原來是嗅溝腦膜瘤作怪
網友回應
熱門新聞
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 涉插股地下錢莊、恐嚇討債 新北官警2判刑2無罪
- 中國人最多社區3成買家是中資
- 證券行情表、證券表格
- 杜德偉品咖啡 聊天噴奶味
- 中國後院失火 馮侖淡出萬通
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 聖路易水晶 雕琢森林四季─鑽石切割 口吹玻璃 色澤生動 令人著迷
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 漢光兵推台灣艦隊遭中國重創 這架戰機可扭轉戰局...
- 韓幼兒園火燒車再添亡魂 13人共赴黃泉
- 網球》蠻牛拍落高芬晉級 四強賽對決喬帥
- 美國隊長失戀囉 13號特工歡喜被套牢
- 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
- 印尼川普︰協助台灣推新南向
- 澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告
- 自由廣場》郭廷亮未說完的故事
- 垃圾暫放變長置 竹東鎮民怒丟縣府
- 產品策略不對 難逃八掛山魔咒
- 抗議容積代金 地主衝撞北市府大門
- 台中》8件學校團膳初驗出包 複驗過關
- 烏來山區車禍 母子被撞男童命危
- 穿性感浴衣接客 5中國女假自由行真賣淫被逮
- 給媽媽的一封信 戒毒少年獲徵文首獎
- 行車糾紛遭球棒砸車 他下車KO兩屁孩
- 渾身酒味拒酒測 警強制抽血
- 高國麟押寶「大帝」學長 明星賽三壘手
- 還沒邀台灣》世衛稱無兩岸諒解 我表強烈不滿
- 驚！蔡琴取消安可 竟坐輪椅退場
- 蔡琴開唱秀腳傷 難過直掉淚
- 假釋犯落跑 澎檢︰無延誤通緝
- 【感覺紀事簿】迷宮的出口
- 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
- 歐股收紅 續創新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 WHA attendance possible: WHO
- 二階俊博出席一帶一路論壇 幫安倍帶信
- 洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
- 【真言社】未竟之夢
- 強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：餐飲科學生為媽媽做蛋糕 有濃濃洋蔥味！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分