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餐飲科學生為媽媽做蛋糕 有濃濃洋蔥味！

2017-05-13  11:01

［記者黃明堂／台東報導］在母親節前夕，公東高工餐飲科學生邀請媽媽們到學校慶祝，透過在校所學，動手做飲品及養生蛋糕，獻到母親面前時，充滿「洋蔥味」，除了好吃，孩子的學習成就，更令人窩心。

這場別開生面的母親節慶祝活動，是由科主任胡耀勝與學生們秘密規劃。第一個階段是接受母親們隨意點飲料，由自己的孩子在母親們面前，調製後雙手送給母親品嘗；第二階段則送給母親們自己製作的蛋糕。

媽媽們在不知情的情況下，都非常驚訝自己孩子的學習表現，且不斷為自己的孩子拍照、錄影。有母親說，今天好像在看孩子的學習成果展、也有人說，這是在驗收他們學了什麼，也有好多媽媽問主任胡耀勝，可不可以帶孩子一起開店？

胡耀勝表示，學生們特製的「五月花豆沙蛋糕」，為了講求養生與健康，蛋糕體由黑芝麻製作，蛋糕上的玫瑰花，則是由綠豆沙加紅麴、深黑巧克力、抹茶等食材製作，吃了絕對健康與養生。

校長藍振芳在歡迎母親們的同時表示，孩子們調製的各種飲料、製作的蛋糕，好喝又好吃，都已有專業的水準，學校也會盡全力支持與提供所有的資源，讓孩子在公東高工可以學習到面對未來社會的挑戰、學習到專業的餐飲技術。

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  • 公東高工學生們為媽媽特製「五月花豆沙蛋糕」，講求養生與健康。（記者黃明堂攝）

    公東高工學生們為媽媽特製「五月花豆沙蛋糕」，講求養生與健康。（記者黃明堂攝）

  • 公東高工餐飲科學生為媽媽特調的飲品。（記者黃明堂攝）

    公東高工餐飲科學生為媽媽特調的飲品。（記者黃明堂攝）

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