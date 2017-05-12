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搶觀光財 香港快運航空14日起推3人同行兒童免費優惠券

2017-05-12  17:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年中客到香港旅遊總數減2成，香港迪士尼樂園還虧6.8億元，今年香港全力爭取台灣旅客到香港，不僅每天都有香港-花蓮直飛航班，還推出優惠票吸客，14日起台灣旅客上網訂機票，2大人同行1兒童（12歲以下）免費，限量2000張。

香港快運航空去年12月闢花蓮-香港直飛航線，從花蓮直飛香港航程只要95分鐘，花東遊客終於不必再拎著大小包行李，坐火車到北部再轉機場捷運到桃園才能搭機出國，半年來已有5000名花東旅客從花蓮出發到香港玩。

航空公司銷售經理何泓蔚說，去年12月6日開闢花蓮香港直飛，原本每週2班次，至今年1月19日增加到每週4班次，2月8日起1週5班，到了今年3月底更增加為天天有航班，半年來已飛行170班次、共3萬名遊客搭乘，更吸引高達2.5萬名香港旅客來台旅遊。

由於花蓮飛香港的旅客數字還有很大的成長空間，為此香港旅遊局今天起到5月底在花蓮文創園區舉辦「2017形象、香港」展覽，現場以花燈來展示包括叮叮車、茶餐廳、迪士尼樂園等景點。

香港快運航空也針對台灣客推出2000張的優惠機票，2個大人同行可免費攜帶12歲以下兒童1名。航空公司銷售經理何泓蔚說，台灣旅客出國偏好搭「早出晚歸」班次，為此還特別安排飛機每天早上8、9點從花蓮機場出發，95分鐘就到香港，旅遊幾天再搭下午班機回台灣，更好安排旅遊時間。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮說，台灣每年200萬人次到香港旅遊，其中有4成的過夜遊客訪港都超過4次，今年香港包括迪士尼滿10週年，上月底迪士尼樂園還有全新的探索家酒店開幕，此外，香港海洋公園今年也滿40歲，推出6月底前買3送1優惠；另針對台灣年輕人，也建議逛逛充斥文創個性小店的香港中環，給重遊香港的台灣旅客不一樣的新鮮感。

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  • 香港旅遊展在花蓮文創園區舉辦，現場有香港的叮叮車模型，吸引遊客合照。（記者花孟璟攝）

    香港旅遊展在花蓮文創園區舉辦，現場有香港的叮叮車模型，吸引遊客合照。（記者花孟璟攝）

  • 香港旅遊展在花蓮文創園區舉辦，現場有香港的旅遊景點花燈「大坑舞火龍」，吸引遊客合照。（記者花孟璟攝）

    香港旅遊展在花蓮文創園區舉辦，現場有香港的旅遊景點花燈「大坑舞火龍」，吸引遊客合照。（記者花孟璟攝）

  • 香港旅遊展在花蓮文創園區舉辦，主持的香港旅遊發展局台灣處長徐維妮（左二）、香港快捷航空銷售經理何泓蔚（右二）釋出機票折扣利多。（記者花孟璟攝）

    香港旅遊展在花蓮文創園區舉辦，主持的香港旅遊發展局台灣處長徐維妮（左二）、香港快捷航空銷售經理何泓蔚（右二）釋出機票折扣利多。（記者花孟璟攝）

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