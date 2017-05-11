明高溫上看35度 午後短暫雷陣雨 外出防曬

明天白天全台仍籠罩在暖氣團內，各地溫度偏高，午後可能有局部短暫雷陣雨。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-11 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕今日上午11點36分，台北出現35度的高溫，明（12）天仍持續悶熱，尤其台北以及中南部平地，有機會再出現35度的高溫，各地紫外線指數皆達過量級或危險級，外出時注意遮陽避免曝曬。晚間鋒面接近，台灣西半部將轉為有雨的天氣。

根據中央氣象局天氣預報，明天白天全台仍籠罩在暖氣團內，各地溫度偏高，西半部地區高溫33到34度，其中台北、嘉義與屏東上看35度。各地多雲到晴，午後北部、東半部地區及中南部山區有機率降下局部短暫雷陣雨。晚間隨著北方鋒面接近，西半部及澎湖將轉為有雨的天氣型態。

紫外線指數方面，明天除了花東地區、台南、屏東以及澎湖為危險級以外，各地皆為過量級。中央氣象局表示，紫外線達到危險級時，15分鐘就有曬傷的可能，除了遮陽措施要做好以外，午間要避免在烈日下活動。

空氣品質方面，明天全台各地空氣皆為普通至良好。

氣象專家吳德榮在洩天機教室中表示，雖然鋒面星期六（13）下午才會抵達，但清晨北部就會開始降雨，而且雨區將逐漸往南擴展，直到母親節（14）白天鋒面結構減弱，降雨才會稍微趨緩，部分地區有可能會出現空檔，須多加留意最新的天氣預報。

明（12）天仍持續悶熱，尤其台北以及中南部平地，有機會再出現35度的高溫。（擷取自中央氣象局）

各地紫外線指數皆達過量級或危險級，外出注意遮陽避免曝曬。（擷取自中央氣象局）