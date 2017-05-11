富春國小附幼慶母親節 小朋友奉茶感動險落淚

2017-05-11 17:04

〔記者李忠憲／台中報導〕母親節將至！豐原區富春國小附設幼兒園今天上午舉辦母親節慶祝活動，除有大愛媽媽表演「免費的帳單」戲劇，舞台上的表演，讓孩子能體會到，孝順就是當父母有需要時，能夠歡喜付出，讓孩子了解父母無私的愛。小朋友更分組進行唱跳活動，表達對母親的愛。

現場進入壓軸的奉茶活動時，小朋友紛紛親手奉茶給在場的媽媽，感謝父母養育之恩。不少小朋友上台前活蹦亂跳，上場奉茶時卻差點落淚，讓在場的上百位父母親十分感動。

富春國小校長李秀櫻說，舉辦母親節活動已行之有年，透過表演讓孩子表達對母親長年辛苦養育的感恩，讓小朋友奉茶、致贈感恩卡片，還贈送親手做的紅髮夾獻給媽咪，就是要讓孩子懷著感恩的心，並把愛傳出去。

家長林小姐說，兒子就讀大班，生性比較害羞，在家雖也會說「媽媽我愛妳」，但可能現場氛圍，讓他感動到差點落淚，很謝謝學校舉辦這樣的活動，讓親子感情更好。