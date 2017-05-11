開放政府、翻轉地圖 ！南市府跟你玩「大富翁」
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府跟你玩「大富翁」！為了讓民眾對「開放政府」有更深認識，市府研考會製作「台南市開放政府動畫影片」，即日起在「我在台南」臉書粉絲頁、「台南視野」Youtube頻道等平台上架播放，希望以輕鬆、幽默的大富翁風格動畫，讓「審議民主」、「公民參與」等理念深植於日常生活中。
研考會表示，民眾參與公共事務的過程不再一成不變，市府邀大家一起攜手參與市政，共同擘劃台南新願景，以「透明、參與、協力」作為推動「開放政府」的3大原則，並以「開放資料」、「開放服務」、「開放決策」3大主軸進行，例如在「開放資料」，透明公開政府各項資料，提供民間加值運用，目前資料平台已公布637個資料集、3213筆資料，超過210萬的瀏覽人次。
研考會表示，「開放服務」方面，全國首創「OPEN1999」開放應用程式介面（API），政府與民間協力開發APP，協力通報擴大公共服務能量，實現全民監督，至今年4月底，已帶動民間開發3個派工APP、公佈派工案件8萬0756件。
全國首創「台南市公共管線圖資系統」防災應用，在0206震災發揮最大效用，第一時間利用圖資系統清查維冠金龍大樓周邊管線及時因應；現在施工單位也利用這平台回報工程進度，達到全民督工。
在「開放決策」上，讓市民有機會參與公共事務決策過程，市府首創將「飛雁新村開發案」、新市政中心選址等納入公民決策，更首創全國以「新市政中心開放決策」實例教學，邀集全市高中（職）公民課程老師參與教案諮詢會議，討論如何將公民審議與課程結合，培養青年學子的公民素養。
此外，舉辦全市高中職學生「自己城市，自己設計」徵文比賽，寫下對南市或某一個行政區的未來願景與想像的清單，發揮集體力量，合力實現未來城市的想像。
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