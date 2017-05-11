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工作忙沒空修單車？ 北市環局進社區免費幫修

2017-05-11  13:56

〔記者張議晨／台北報導〕越來越多民眾以單車代步，但不少民眾因生活繁忙，腳踏車故障卻沒時間修理，因而棄置家中或路旁，台北市環保局今起規劃社區便民單車維修服務，每週六、日合計辦理69場次，平日則進入大學校園辦理，幫助民眾檢修破損自行車。

北市環保局長劉銘龍表示，腳踏車健檢活動有利於環保再利用及節能減碳，不會使腳踏車因無法使用，而占用空間及影響市容觀瞻。

健檢免費檢修項目包含車體調校、充氣、胎壓檢測、鍊條調整等，另外，腳踏車、輪椅及兒童車檢修服務，現場直接維修後交還，無法現場維修腳踏車、輪椅及兒童車，車主則可選擇交由環保局回收。

環保局科長崔浩志指出，便民腳踏車檢修服務自去年開始後，即廣獲民眾肯定。去年6月至10月，與社區大樓或里辦公室合作辦理55場次，共計維修1058台及回收6台腳踏車。今年則是首度進入大學校園，預定在平日辦理6場次，校園、社區合計75場次。

環保局目前共列管3030家社區，今年有69家社區優先報名。崔浩志說，活動將持續至11月25日，社區每逢星期六、日的上午或下午擇一場次辦理；大專院校則選5、6月含上下午共一場次舉行。

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  • 台北市環保局今年預定在社區、大學校園辦理75場次自行車免費檢修活動。（北市環保局提供）

    台北市環保局今年預定在社區、大學校園辦理75場次自行車免費檢修活動。（北市環保局提供）

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