快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
免費重遊「一把青」 楊一展13日帶你看黑貓中隊
2017-05-11 12:00
〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園航空城全國馬拉松」13日於桃園海軍基地登場，市府當天同步規劃免費的《一把青》特色導覽，早上9點到中午12點開放民眾從基地側門（桃5鄉道機場聯外道路）搭乘接駁車，進入「一把青展區」報名導覽，劇中「大隊長」楊一展也會搭上首班車，陪大家坐上時光機，回味黑貓中隊的輝煌歷史，以及功成身退的風光故事。
市府體育局指出，活動安排3部導覽專車、每20分鐘發一班車，且有隨車人員，導覽原航科館機隊、迷你版的朱青號513戰鬥機等，行程結束後即可獲贈紀念品；楊一展當天將分享拍攝《一把青》的心路歷程，現場另有免費紙飛機DIY教室、精采花絮電影院等活動，詳情可查詢體育局網站。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 新南向政策奏效 港星馬泰遊客增
- 日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子
- 高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣
- 警查六合彩組頭 男辯要買大樂透無罪
- 用一萬元在網路上買槍 還沒開就被抓
- 前瞻標準不一？林全、朱立倫 針鋒相對
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 獨盟》曼尼赴日首轟出爐 打擊率高到嚇人（影音）
- 母親節倒數 3C家電優惠特搜！
- 柯P又失言 發言人：白目！
- 九九峰森林步道 爭取延至584高地
- 石油類股領軍 歐股上揚
- 中芯CEO邱慈雲卸任 科技圈：大位終究給中國人
- 〈實現我的旅遊夢〉就愛野生動物─澳洲塔斯馬尼亞
- 川普與南韓新總統首次接觸 邀文在寅訪美
- 星光大道歌手成化學老師 為學生推出「元素週期表之歌」
- 年改後月退領6.3萬 陳建仁︰夠用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Second suspect investigated in spy case
- 《自由廣場》官方App？ 放出OpenD ata及API較實在！
- 年輕男女早起KTV包廂拉K 警臨檢查獲
- 曾入新黨 郝龍斌反嗆：穿草鞋出去打拼
- 另類紀錄！ 3校「乒」金都靠「怡」
- 廣越4月營收月增14%
- 國旅卡被取消 桃園市環保局工會抗議
- Q1匯損16.4億 仁寶Q2壓力仍大
- 國道小轎車搶切車道 結果2車都GG了…
- 係數變變變 中職今年的球較不會飛
- 女棋手15歲出道被當男生 9年後她讓網友驚呆了
- 當街痛毆騎士遭肉搜 男子到案稱：喝醉了！
- 《國民黨主席參選人辯論會》兩岸議題交鋒 和平協議vs.九二共識
- 劉喬安控害賣淫 陳萬添駁斥喊冤
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
- 在韓職迷航 登台變最強洋投
- 《星際異攻隊2》男星回春30歲 竟只靠10％特效！
- 朱俐靜換衣服 黃裕翔保證不偷看
- 擠下小布入主《失落之城》 尋找古文明男星是「他」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：免費重遊「一把青」 楊一展13日帶你看黑貓中隊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分