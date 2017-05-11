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免費重遊「一把青」 楊一展13日帶你看黑貓中隊

2017-05-11  12:00

〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園航空城全國馬拉松」13日於桃園海軍基地登場，市府當天同步規劃免費的《一把青》特色導覽，早上9點到中午12點開放民眾從基地側門（桃5鄉道機場聯外道路）搭乘接駁車，進入「一把青展區」報名導覽，劇中「大隊長」楊一展也會搭上首班車，陪大家坐上時光機，回味黑貓中隊的輝煌歷史，以及功成身退的風光故事。

市府體育局指出，活動安排3部導覽專車、每20分鐘發一班車，且有隨車人員，導覽原航科館機隊、迷你版的朱青號513戰鬥機等，行程結束後即可獲贈紀念品；楊一展當天將分享拍攝《一把青》的心路歷程，現場另有免費紙飛機DIY教室、精采花絮電影院等活動，詳情可查詢體育局網站。

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  • 「桃園航空城全國馬拉松」13日於桃園海軍基地登場，市府當天同步規劃免費的「一把青」特色導覽。（市府體育局提供）

    「桃園航空城全國馬拉松」13日於桃園海軍基地登場，市府當天同步規劃免費的「一把青」特色導覽。（市府體育局提供）

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