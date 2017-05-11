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陳星女兒公司發聲明：請停止口無遮攔的羞辱

2017-05-11  10:40

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含自殺案，引起各界關注，補教名師陳星被起底，陳星的女兒也被網友肉搜，陳星女兒經紀公司俋思國際發出聲明，呼籲網友理性，「請大家在事情沒有水落石出前，停止口無遮攔的羞辱、有意圖的外洩個資。」

俋思國際強調，網路上傳言俋思由陳女父親所開設，但事實是陳女只是俋思國際旗下隸屬的表演者，多年以來陳女行事低調，這次她對於公司遭受此新聞波及感到抱歉。

俋思國際指出，這起社會事件牽扯的相關人都已成年，沒有人可以為此事件的當事人陳星來發言或負任何責任，在事件未真相大白前，所有捕風捉影、不堪入目的謾罵字眼、日以繼夜的電話騷擾、三字經，都不是所謂的追求公平正義，只是造成非當事者的傷害。

俋思國際呼籲網友，希望大家在事情沒有水落石出前，停止口無遮攔的羞辱、有意圖的外洩個資。曾經的憾事也是網路嚴重霸凌造成的，這樣的傷害不值得被複製，請把所謂公平正義，理性的用在對的地方。

俋思國際最後強調，將對近日網友在網路上散布不實的謠言保留最終法律追訴權。

聲明全文

日安：

關於近日補習名師陳星的社會新聞，吵得沸沸揚揚。而網路上傳聞不斷，每日都有不同

話題。對此，本公司正式澄清聲明：

一、俋思國際絕非如網友所說，「由陳女父親所開設」。陳女僅是俋思國際旗下隸屬之表演者，多年以來陳女行事低調，演藝工作也以課業為主，僅在課餘時間為之。她本人對公司遭受此新聞波及感到抱歉。

二、本公司認為，此社會事件牽涉之相關人物都是成年人。沒有人可以為此事件的當事人陳星來發言或負任何責任。在此事件未真相大白前，所有捕風捉影、不堪入目的謾罵字眼、日以繼夜的電話騷擾、三字經，都並不是所謂的追求公平正義，只是造成非當事者的莫大傷害。

三、很慶幸這個社會並不冷漠，大家都希望為這個事件做些努力，而這世上沒有永遠的秘密，做錯事的，最終會得到懲罰。請大家在事情沒有水落石出前，停止口無遮攔的羞辱、有意圖的外洩個資。曾經的憾事也是網路嚴重霸凌造成的，這樣的傷害不值得被複製，請把所謂公平正義，理性的用在對的地方。台灣現階段最不缺的，就是更多悲劇發生。

四、本公司對近日網友於網路上散布之不實謠言，保留最終法律追訴權。

願所有人平安！喜樂！

俋思國際

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  • 陳星女兒經紀公司俋思國際發出聲明，呼籲網友理性。照片為陳星女兒（圖取自網路）

    陳星女兒經紀公司俋思國際發出聲明，呼籲網友理性。照片為陳星女兒（圖取自網路）

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標題：陳星女兒公司發聲明：請停止口無遮攔的羞辱


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