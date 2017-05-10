澄清「沒有違法兼職」 彭文正臉書喊告媒體
2017-05-10 22:13
〔即時新聞／綜合報導〕「政經看民視」主持人彭文正今天（10日）傳出將重返台大任教，稍早他在臉書上澄清「只是兼課」；對於部分媒體在報導中指彭文正曾「遭教育部認定違法」，晚間他在臉書上聲明將對這些媒體提告「加重誹謗罪」。
對於兼課傳聞，彭文正今天稍早在臉書上澄清表示，他只是回台大兼課一學期，沒有年資也沒有3000萬退休金，更沒有月退俸18趴，並強調自始至終沒有「違法兼職」的問題。
晚間彭文正在臉書上聲明表示，在他公開說明原委後，部分媒體仍以「遭教育部認定違法」的說法混淆視聽，他將對這些媒體及記者提出「加重誹謗罪」告訴，並表示「希望這些長期被譏為"製造業"的記者能有所反省」。
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