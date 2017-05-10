澎湖縣家庭支持服務中心揭牌 讓愛走下去

2017-05-10 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕家庭成員有失能需要照顧者，常常成為沉重的負擔，澎湖縣政府有鑑於此，今與澎湖社會扶助關懷協會、平安社會褔利慈善事業基金會，共同成立澎湖家庭照顧者支持服務中心，初期分別設在身心障礙福利服務中心與白沙港子社福館。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，全國約有76萬名家庭照顧者，有7成是女性，平均照顧長達9.9年，每天照顧13.6小時，沒有喘息、休假、身心承受極大壓力；家庭照顧者支持服務中心希望透過專業人員支持或活動彼此交流，紓解家庭照顧者壓力，並提供喘息服務，減輕身體、心裡負荷。

今日參加揭牌成立儀式除縣長陳光復外，還有議員呂黃春金、蘇陳綉色、社會處長蘇啟昌、立委楊曜服務助理段湘玲、馬公市公所社會課長葉慶宏、平安基金會主任吳奇能、心路基金會主任林美娟、社會扶助關懷協會總幹事孫芸詩、智障者家長協會總幹事高金蘭等人，共同見證家庭照顧支持服務中心成立。

家庭照顧者在照顧上有任何問題，請撥打全國免付費家庭照顧者關懷專線電話0800-50-72-72；或洽澎湖縣家庭照顧支持服務中心專線電話9266018、社團法人澎湖縣社會扶助關懷協會9211165、財團法人平安社會福利慈善基金會9933531。