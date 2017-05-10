全台高溫炎熱 用電量創今年新高

根據台電資訊，下午1點以後用電量持續增加，在下午2時39分達到3263.3萬瓩高峰。（圖擷自台電網站）

2017-05-10 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日上午全台各地氣溫陸續突破30度，板橋更達到34度高溫，根據台電數據顯示，下午2時39分時用電量達到3263.3萬瓩，超越本月5日的3185.4萬瓩，成為今年用電量新高。

根據台電資訊，上午11點10分的用電量就已經來到3218萬瓩，刷新本月5日的3185.4萬瓩用電量紀錄，下午1點以後用電量持續增加，在下午2時39分達到3263.3萬瓩高峰，台電最大供電能力為3400.5萬瓩，因此備轉容量率預估值4.21%，供電系統呈現「供電警戒」的橘燈燈號。