防八里污水廠再偷排 地方成立監督小組

2017-05-10 16:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕八里污水處理廠偷排廢水事件日前鬧得沸沸揚揚，主管單位的新北市衛工處與廠商也因此遭重罰1200萬元，為避免類似事件重演，新北市水利局預計在八里、淡水等地的污水處理轄區組成「地方監督小組」，透過民間力量遏止偷排廢水的違法行為。

新北市水利局昨召集新北市議員、八里區里長商討地方監督機制，市議員鄭戴麗香質疑以八里污水處理廠事件來看，即使有北市衛工處、廠方層層把關，仍有疏漏，加上林口水資源回收中心下游的水仙溪沿岸，也常傳出惡臭，多次檢舉都查不出異樣，「只好自己地方自己顧。」八里頂罟里長洪志成也指出，最重要的地方在前置作業，除非是廠內熟知流程的人，不然外人根本抓不到。

新北市水利局副局長諶錫輝表示，除應用科技數據即時監控，眼見為憑的監督機制仍然需要，水利局願意提供專業教育訓練，讓在地所推派的一到兩名人員，徹底了解污水處理的操作流程，進到廠內監督廠商在用料、時間等成本上有無偷工減料；至於在地監督小組的經費來源則需再協調。

諶錫輝說，目前先以八里為試辦區域，未來將逐步推廣至新北其他區。