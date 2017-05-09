嘉義東石先天宮王船完工 華麗驚人
2017-05-09 21:48
嘉義東石先天宮王船。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉先天宮王船祭將於明年農曆10月進行，最近耗資2百多萬元，華麗精細的王船「東泰利」進行完「安龍眼」儀式，整體已完工，船身以名家全手工彩繪，長度約17公尺，堪稱雲嘉南最大的王船。
先天宮總幹事吳加發說，先天宮王船祭歷史約百年，本次王船經請示神明命名為「東泰利」號，長度超過5丈（約17公尺），並請外號「王船發」的王船彩繪匠師曹天助和師承國寶彩繪師潘麗水的廟宇彩繪名家蔡龍進彩繪船體龍鳳、十二生肖及八仙，形體生動，色彩鮮豔。
吳加發說，王船著重細節，有倉庫、廚房及廁所，船身後方設置可讓神明丟垃圾和排泄的孔洞，王船眼則掛上紅布象徵紅色眉毛；王船祭開始時將放上米糧等各式生活用品，整體花費預估超過3百萬元，將是嘉義縣市最盛大的燒王船儀式。
先天宮主委吳森源說，王船於明年農曆10月16日（國曆11月23日）出廠運至東石港，17日（國曆11月24日）進行燒王船儀式，至此前開放民眾到廟前王船廠參觀，待開光點睛後進行祭拜，並請信眾注意參觀時嚴禁碰觸和攀爬船體。
先天宮王船的媽祖廳。（記者林宜樟攝）
嘉義東石先天宮王船，船上還有倉庫。（記者林宜樟攝）
嘉義東石先天宮王船。（記者林宜樟攝）
嘉義東石先天宮王船。（記者林宜樟攝）
嘉義東石先天宮王船製作完成，廟方人士非常開心。（記者林宜樟攝）
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