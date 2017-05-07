北市家禽市場疑似出現禽流感 停宰24小時

2017-05-07 22:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市動物保護處今晚指出，昨晚、今晨接獲北市家禽批發市場屠檢獸醫師通報，有5批家禽屠宰體異常，疑似是禽流感病例，依規定立刻送檢、凍存，目前已扣留304隻雞隻，並停止屠宰24小時。

動保處表示，這5批家禽屠宰體分別來自高雄彌陀區、苗栗通霄鎮、屏東竹田鄉及雲林縣元長鄉，這些紅羽土雞在屠宰時，眼睛周圍腫脹、翅膀末端皮膚潮紅，內臟多發出血、白色糜爛，因此立刻採集送驗；呼籲民眾烹煮時完全煮熟 ，購買認明合格電宰標章、拒絕私宰。