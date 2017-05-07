這款老師！ 課堂上要聽障學童拔掉助聽器
〔即時新聞／綜合報導〕新北市就讀某國小2年級的聽障男童，被52歲科任謝姓女老師懷疑只要站得夠近就能聽到，因此拒絕配合使用發送FM音波麥克風，還要求聽障生在全班面前拔除助聽器，蔡姓女班導見狀連忙上前制止。聽障學童被混亂場面嚇壞，回家後不想再去上學。目前校方已召開考核會，討論對謝女的懲處。
據《蘋果日報》報導，黃姓聽障男童從幼稚園大班開始就配戴助聽器上課，學校老師都願意配合使用有FM發射器的麥克風，讓男童可以聽得到。不過，在該間國小任教許久，已有20多年教學經驗的謝女，轉調到男童班上擔任綜合科老師後，就是不肯換麥克風。
謝女先前曾留職停薪赴美進修教育學程4年，去年才回台復職，但至今不滿1年就出現許多教學問題，家長對她的投訴量頗多，因此上學期校方拔除她的5年級導師職務。沒想到謝女4月19日上課時，竟走到聽障生旁邊，直接問他「我就站在你旁邊，難道你聽不到嗎？」還要男童把助聽器拿下來。
聽障學童雖然反映拔掉後會有雜音，但看到謝女堅持，只得當場拔除助聽器。在後方導師桌的蔡姓女導師目睹後，氣得上前和謝女理論，兩人在教室大吵一頓，讓20幾名學生看了都嚇傻。
洪姓聽障生父親氣憤地表示，他8歲的兒子聽不清楚某些頻段的聲音，因此才使用FM接收器的助聽器，但謝女竟然因為覺得小孩聽得到聲音，就拒絕使用FM發射器麥克風。黃父透露，小孩被迫拔掉助聽器後，回到家時心靈受挫，心情低落到隔天不想去上學。
黃父說，隔天導師打電話來全盤說出事情經過，讓他感到謝女根本沒有同理心，也無法控管自己的情緒，呼籲校方停止她的老師職務。
校方對此指出，已經在5月4日舉行考核會，討論對於謝姓女老師的懲處。校方強調，早在3月時，就因為謝女這1年來在教學上有許多問題，已展開不適任教師處理流程，會在6月送教評議，最嚴重將直接解聘。
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標題：這款老師！ 課堂上要聽障學童拔掉助聽器
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