養蟹達人兼養蝦 開餐廳產地現煮

2017-05-06 17:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉大閘蟹達人李耀南，近幾年也飼養泰國蝦，許多消費者到蝦池買蝦後直接煮來吃，認為產地現吃最新鮮，於是建議李耀南不如就在蝦池旁開餐廳，他花1年時間學習，終於在2個月前圓了夢想。

李耀南原來是電子工程師，8年前南下鹽埔鄉養大閘蟹，使用SPA水池養殖，將水溫控制在20度上下，克服屏東炎熱氣候；將不再脫殼的成蟹，在出場前1週放進SPA池，可比往年提前1個月上市，飼養至今仍可穩定銷售。

近幾年李耀南行有餘力，開始養泰國蝦，現有1甲多面積，他說，泰國蝦飼養期約5至6個月，冬天放苗，今年沒有明顯寒流，算是很好養，他堅持1分地只養6千到8千隻，才不會過度密集。

李耀南的大閘蟹養出名，結交不少熟客，連帶也對他的泰國蝦很捧場，經常直接到蝦池現撈現買，甚至直接煮來吃，但覺得環境太克難，就請他「乾脆開餐廳」；李耀南想想，鹽埔鄉有養殖專區，卻沒有活蝦料理專賣餐廳很可惜，於是下功夫練廚藝。

2個月前，蝦池旁的餐廳開賣，李耀南和太太合力掌廚，現點現煮，有檸檬蝦、梅子蝦、胡椒蝦、鹽烤蝦、三杯蝦、沙茶蝦，以及藥膳鍋、鮮蝦火鍋等，大閘蟹上市時，也會有現做料理。