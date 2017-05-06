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熱啊！統測首日 彰化7000多考生吹冷氣應試

參加統測考生待在休息區吹冷氣K書複習，做最後衝刺。（記者張聰秋攝）

2017-05-06  16:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年四技二專統一入學測驗今天登場首日，彰化、員林永靖共兩個考區7000多名考生上考場，天氣炎熱，應試教室和休息區都開放冷氣，讓考生消暑免受酷熱之苦，適逢假日，考場湧現陪考親友，聚集在校園裡濃密樹蔭和教室川堂走廊躲避烈日，期待孩子考出好成績，一舉擠進科大名校。

考試時間一連2天，考生依報考類群的考試科別上考場，今天上午部分考生先上場應試專業科目（二），下午考共同科目，國文和英文兩科，彰化考區7000多名考生全部上場應試。

過了中午，多數考生都已到考場確認應試座位，並在考場休息區吹冷氣、吃便當，不少考生利用中午空檔，K書進行最後衝刺，也有考生闔眼午睡，少數考生離不開手機，盯著手機打電動，藉此放鬆心情，希望平常心應試，避免過於緊張表現失常。

考試進行中，各考區的考場內、外都可見大學招生工作人員，穿梭校園發放大學招生的宣傳海報，招攬學生報名就讀，有招生人員說，今年統測全國人數比去年少了近1萬人，原本就不是那麼好招生，今年考生人數驟降，招生更難。

主辦彰化考區試務學校的私立建國科技大學指出，彰化縣分彰化、員林永靖兩個考區，共7個考場，考場秩序大致良好，倒是臨時補發准考證的糊塗考生還是不少。

今天考完專業科目（二）、國文、英文，明天上午考專業科目（二）、數學，下午考專業科目（一）、專業科目（二），預計25日寄發成績單。

高職統測今天登場首日，天熱，還好休息區有冷氣吹，讓考生可靜心K書。（記者張聰秋攝）

考生中午先到考場確認應試座位。（記者張聰秋攝）

考場張貼考試注意事項提醒考生不要犯規。（記者張聰秋攝）

考場走廊遮蔭處，可讓陪考民眾躲避烈日。（記者張聰秋攝）

陪考親友坐在樹蔭下涼椅等待考生。（記者張聰秋攝）

大學招生人數在考場外發放招生宣傳單。（記者張聰秋攝）

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