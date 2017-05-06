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汰換二行程 台東補助新購電動機車最高36500元

2017-05-06  16:41

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局為加速汰換高汙染的二行程機車，鼓勵民眾騎乘電動機車，7日下午將在台東市鐵花村行人徒步區，舉辦電動機車補助辦法說明會，環保局表示，二行程機車汰舊並新購電動機車補助，最高補助3萬6500元，若車主當場出示二行程機車行照，還可獲得1份宣導品。

環保局表示，由於二行程機車屬高汙染機車，環保署以補助金鼓勵民眾汰換多年，今年仍維持1500元補助金，明年起補助將逐年遞減500元，至109年起將不再提供補助，家中尚有二行程機車的民眾可把握淘汰時機。

環保局指出，宣導汰換二行程機車，環保局更鼓勵民眾購買低汙染的電動機車，爭取花東基金補助，再加上工業局、環保署及縣環保局的相關補助，民眾新購一輛TES認證、有牌照的電動機車，最高補助3萬2600元，二行程換購者最高3萬6500元，從102年迄今年初，縣內掛牌的電動機車已超過2300輛。

今年持續相關補助，環保局7日下午4時30分至晚間7時在鐵花村的電動機車補助辦法說明會，要以不插電音樂會方式，帶動會場氣氛，電動機車業者也會現場展示8輛，供民眾參考及試乘，針對二行程機車車主，只要參與活動並出示二行程機車行照，填寫好問卷調查後，可再獲得宣導品1份。

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  • 台東縣環保局7日下午將在台東市鐵花舉辦電動機車試乘活動。（記者王秀亭攝）

    台東縣環保局7日下午將在台東市鐵花舉辦電動機車試乘活動。（記者王秀亭攝）

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