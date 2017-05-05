雙港輕軌串連捷運藍綠線 建構大台中完整路網

大台中軌道完整路網。（圖台中市政府交通局提供）

2017-05-05 17:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中進入軌道發展新時代，除了「大台中山手線」、「捷運藍線」及「捷運綠線延伸到彰化」納入中央前瞻基礎建設計畫，另外市府也規劃雙港輕軌捷運，未來將與綠線銜接，並與藍線形成共構同站，預估沿線服務人口超越50萬人。

行政院前瞻基礎建設計畫納入台中捷運綠線延伸至彰化，以及捷運藍線以台灣大道為路廊，未來捷運藍綠線交叉，將有助於捷運發展。交通局長王義川今日在市議會針對相關進度進行專案報告，市議員段緯宇、陳清龍、李榮鴻、何敏誠均關心捷運規劃方向及進度。

王義川指出，捷運藍線第一期路線規劃西起沙鹿火車站，行經台灣大道至台中大車站的干城轉運中心，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站串聯。藍線軌道規劃高架和地下型式，共設15處車站，總經費841.64億元。

另外，為完善大台中地區軌道運輸路網，市府去年啟動「大台中地區捷運路網檢討規劃暨台中捷運系統初期路網可行性研究」，提出雙港輕軌捷運規劃方向。

雙港輕軌捷運路線規劃串連台中港、台中國際機場、大雅中清路、水湳智慧城、洲際棒球場、台中巨蛋、綠線崇德文心站等重要場站與重要產業發展據點，並延伸進入市中心及大里、霧峰地區，與捷運藍線、綠線銜接，全線45.22公里，總經費754億元。

王義川強調，考量大里、霧峰等屯區發展急迫性及台中長遠發展，市府去年底擴充原規劃研究路線，將雙港輕軌延伸至大里霧峰地區，今年3月完成期中報告，預計今年底完成雙港輕軌及其延伸段之可行性研究並報請交通部審查。

市府將進行捷運藍線下一期規劃，延伸捷運路網至屯區，辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，將能有助於加速啟動屯區捷運計畫。