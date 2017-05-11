想要和他成為戀人！傑尼斯2017第一名竟然是他？！

2017網友票選最想和他成為戀人的傑尼斯藝人，今年究竟獎落誰家？

2017-05-11 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕

日本網站Smart Johnny's（スマジョ）是一個提供粉絲討論參與傑尼斯藝人的平台，每年都會固定舉辦各種關於傑尼斯藝人的排行投票。而今年眾所矚目的「最想和他成為戀人」排行榜投票結果出爐，沒想到跟去年相比結果可說是大洗牌呀～

今年的投票期間是從4月12日到21日，投票採取一人一票，總共收集到了6558票。而今年共有24%的票來自日本海外，這些票更是大大左右了投票結果。接下來，就從第10名開始揭曉今年的排名吧！

第10名 中居正廣（去年排行第15名）

去年解散的SMAP前隊長中居正廣，有著相當穩定的主持功力，擔任多個綜藝節目主持人。在去年的排行中只得到了15名，今年或許是因為SMAP解散風波讓他擠進了前10名。

第9名 藤谷太輔（去年排行第10名）

Kis-My-Ft2成員，今年順位從去年的第10名上升到第9名。藤谷太輔因為帥氣的外表、溫柔的應對以及爽朗的笑容受到粉絲歡迎，去年與窪田正孝雙主演「MARS～只是、愛著你 」電視劇以及電影，人氣直線上升。今年與觀月亞里沙共同主演「櫻子小姐的腳下埋著屍體」，雖然粉絲大多相當期待，但原作粉絲卻大罵選角不佳、劇情亂改，這是否會影響人氣，還有待未來一年觀察。

▲今年4月日劇藤谷太輔與觀月亞里沙共同主演《櫻子小姐的腳下埋著屍體》，卻被原作粉絲痛批選角不還原。

第8名 瀧澤秀明（去年排行第4名）

雙人組合瀧與翼的成員，自從演出「魔女的條件」後便一炮而紅，可靠的領袖特質讓他不僅聚集大量女粉絲，就連許多男性也被他擄獲。近年較少出演電視節目，主要專注於舞台劇「瀧澤歌舞藝伎」，或許是受到電視曝光減少影響，今年排名掉落到第8名。

第7名 上田龍也（去年排行第5名）

目前進入充電期的KAT-TUN成員，稍微有點不良的外型加上笑開之後的治癒笑容，反差萌讓粉絲欲罷不能。

第6名 堂本光一（去年排行第2名）

雙人組合Kinki Kids的成員，傑尼斯內非常著名的王子形象代表。去年狂掃1170張票站上第二名，今年卻一口氣跌到第六名，該說是江山代有人才出嗎？

第5名 玉森裕太（去年排行第9名）

Kis-My-Ft2成員，因為帥氣的外表，加上偶爾展現的廢柴屬性而讓粉絲母愛暴增。2012年曾經參與日本知名節目《黃金傳說》中「一萬日圓一個月生活」單元，當時為了贏過其他參賽者，從來沒有一個人生活過的玉森裕太，竟然一個月只吃洋蔥料理，拍攝結束後爆瘦到體脂肪只剩7%，敬業堅持的態度在當時圈了不少新粉絲。今年演出由湊佳苗小說改編的4月日劇《反轉reverse》，收視才剛播出就創新高，看來今年人氣有望繼續竄升。

▲玉森裕太參加《黃金傳說》一萬元生活單元，決定整個月都吃洋蔥過活，堅持的態度擄獲不少少女心。

▲今年4月日劇玉森裕太參與演出湊佳苗小說《反轉reverse》改編日劇，人氣有望再飆升。

第4名 北山宏光（去年排行第18名）

Kis-My-Ft2中最年長成員，去年排名甚至連10名都沒擠進，今年卻一口氣竄進了前五名，不得不說是超級黑馬。在2012年他也挑戰了《黃金傳說》的「一萬日圓一個月生活」，並且成功打敗節約王者春日。《黃金傳說》的一萬元生活難道是圈粉神器嗎XD

▲北山宏光挑戰《黃金傳說》中一萬元生活，整個月只吃蛋料理，打敗節約王者春日。

第3名 大野智（去年排行第7名）

日本國民天團嵐的隊長，去年只得到第7名這樣不上不下的名次，今年則是一口氣竄上第3名。雖然有人認為他的外表不太「傑尼斯」，但他超治癒的笑容根本就是嵐的吉祥物呀！去年他主演日劇《談戀愛世界難》，飾演不擅長戀愛的傲嬌社長，更是擄獲眾多粉絲的心，或許這也是他今年衝進前三名的原因。

▲大野智去年與波瑠共同主演《談戀愛世界難》，他飾演的傲嬌社長模樣讓粉絲大喊好可愛。

第2名 龜梨和也（去年排行第1名）

也是KAT-TUN成員，近來片約不斷，去年先是主演電視劇《怪盜山貓》，今年更主演電影《P與JK》扮演正直警察，甚至在今年4月日劇《真命天菜》中，與山下智久繼《改造野豬妹》中的「修二與彰」後，睽違12年合體組成「龜與山P」，造成話題。

▲今年四月日劇龜梨和也與山下智久睽違12年再度合作，引發話題。

第1名 山下智久（去年排行第17名）

2015年主演《朝5晚9：俊俏和尚愛上我》，飾演深情的和尚主角，不只擄獲女主角的心也擄獲眾多粉絲的芳心。今年4月日劇《真命天菜》中，與龜梨和也再度合作，今年夏天更是要與新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛禾等人再度演出《空中急診英雄》，讓人對他的動向期待滿滿。值得注意的是，去年只得到17名的他，今年狂掃2233票勇奪冠軍，其中57%的票竟然是來自日本海外的投票，看來他在國外也成功抓住了一大群粉絲的心呀！（海外粉絲這麼多，什麼時候要來海外巡演呀～）

▲空中急診英雄將在今年夏天原班人馬演出第三季。

在今年的排名中，去年幾乎都在10名以外的Kis-My-Ft2成員，竟然有三名一口氣擠進了前10名，北山宏光更是殺進了第5名，難道說今年其實是Kis-My-Ft2年嗎？而自家偶像沒有上榜的粉絲們也請不要灰心，明年的總選舉舉辦時，記得也去幫自家偶像投下神聖的一票喔！

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