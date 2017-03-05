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農委會又出槌 赴日宣傳片疑Google翻出來的

2017-03-05  19:57

〔記者林彥彤／台北報導〕為向日本推廣我國農產品，農委會日前首度邀請台灣桌球王子江宏傑拍攝以台灣農產製作料理的影片，內容不僅有中文，還貼心的附有日文字幕，不過有眼尖的網友發現，日文字幕有誤，有專業人士指出，這根本就是複製谷哥（Google）的翻譯，恐怕會讓日本人看地「霧沙沙」；對此農委會也坦承，翻譯有誤，相關人員已著手修改。

農委會日前邀請江宏傑拍攝「江宏傑料理」，影片中介紹包含新北茶葉、台中龍眼乾、嘉義市秋葵乾等，內容不僅有中文字幕，還有日文翻譯。

不過有眼尖的網友發現，官方出的宣傳片竟有嚴重的日文翻譯錯誤，若要在國際場合播送，建議要尋求專業人士更正。從事日商工作的林先生指出，這根本就是複製谷哥的翻譯，他說看單字的翻譯還好，但看到一整句的翻譯時內容就很怪，特別是講電話的橋段，還重複用了2次「私」，另外像是土產或禮物，絕對不能用 あげる，因為他包含了恩惠的意思，以這種翻譯水準，日本人恐怕也看不懂吧！

對此，農委會回應，該影片是中央補助高雄市政府拍攝的，據了解，高雄市政府是委託公關公司製作，經查發現翻譯內容的確有誤，已請相關工作人員著手修改。

相關連結請見：

「江宏傑料理」影片

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  • 有眼尖的網友發現，官方出的宣傳片竟有嚴重的日文翻譯錯誤。（翻攝自網路）

    有眼尖的網友發現，官方出的宣傳片竟有嚴重的日文翻譯錯誤。（翻攝自網路）

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相關關鍵字： google翻譯 字幕 宣傳片 日文 日本 江宏傑 翻譯 農委會
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