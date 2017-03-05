松山機場擬擴增安全區 賞機秘境將納入管制區

圖為民眾在松山機場周邊觀賞飛機起降。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-05 17:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雖然台灣不是國際民航組織（ICAO）的會員國，不過為與國際接軌並提升飛航安全，交通部民航局場站組長林宏憲表示，民航局去年起至明年將陸續編列81億預算，要取得松山機場10號跑道頭外約2.7公頃土地做為安全區，讓飛機有突發狀況提早落地或是衝出跑道時有更大緩衝空間。取得土地後松機的圍牆將會向外延伸，屆時現在受航空迷喜愛的觀賞、拍攝飛機的賞機秘境濱江街180巷也將納入管制區。

國際規範當中，機場週圍有一個跑道地帶的空間，跑道上下兩側至少要有150公尺、跑道頭要有60公尺的延伸；現在要從跑道頭再多延伸一些空間。林宏憲表示，現已完成都市計畫變更，將土地地目改為機場用地，明年以前都會跟當地超過百名地主購買土地、之後就會進行徵收作業。

取得土地只是為讓它淨空，並沒有要做其他用途，至於現在有在討論松機遷建至桃園機場，是否還需要再徵收土地，林宏憲說這是兩件事情，維持飛安是民航局的職責，遷建屬於另一範疇問題，與此計畫無涉。至於取得土地後圍牆外移及濱江街180巷廢巷等問題，目前都還沒有時間表；不過民航局表示，松機現在就有觀景台能夠讓民眾看飛機起降，濱江街180巷雖然降落時飛機會在人的上方，不過那周邊是私人土地，不是一個非常合適的賞機地點。