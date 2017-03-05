開發爸、媽的新專業 他網路創業成功…
陳定庵從網路經驗自己的品牌，現在則回到家鄉潮州開設實體店面 。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕網路起家的手工皮革品牌Jane One Piece，老闆陳定庵今年年僅26歲，是個在潮州土生土長的屏東青年，研究所畢業後他選擇回到家鄉創業，並把爸爸媽媽一起「拖下水」，短短3年就在網路平台上默默賣出超過1萬7千多件商品，現在在潮州開設了實體店面，營收也從創業初期的幾千元，到現在已經達「要開發票」的金額。
陳定庵說，媽媽楊淑娟很喜歡自己DIY，2013年的母親節他就送給媽媽1本手作皮件工具書和1套皮件工具組，沒想到隔天媽媽就做出1個精美的收納包，讓他萌生創業念頭。
中正大學行銷管理研究所畢業的陳定庵，透過臉書和朋友分享媽媽的作品，吸引朋友們熱烈回應還指定客製化皮件，於是他開始與媽媽合作創業，從臉書粉絲團開始，再到網拍商場，為了穩定經營，陳定庵也把產品定為實用導向，生產大家常用的物件，像是悠遊卡夾、識別證套、零錢包、皮帶等。
陳定庵的爸爸陳志明，因為小時候家裡開印刷廠而練得一手好字，加上過去是補教屆的數學老師，長年跟數字、英文字母、符號為伍，無論是中文字體、英文書寫體都能得心應手，陳志明於是跟著加入皮件經營行列，為店內皮件刻字電燒，打造客製化商品。
陳定庵說，爸媽一開始會擔心，「年輕人創業能賺得到錢嗎？」但把爸媽拖下水一起做後，對他的創業夢有了更多的信任，從最開始的皮件工具組，到現在工作室裡已有好幾台切割機具，工作室也更不定期舉辦DIY活動。
「因為我家在這裡啊！」陳定庵說，過去潮州是個年輕人會出走的地方，大學時他也只會「偶爾」回來，因為回來就不知道去哪裡，覺得這個地方沒有太多讓人想要留下來的理由，於是他就想乾脆起個頭，做出讓人想來的特色，然後帶動潮州能夠越來越多年輕人願意回來，為家鄉打造更多魅力亮點。
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標題：開發爸、媽的新專業 他網路創業成功…
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