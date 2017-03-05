| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》林書豪轟復出最高18分 籃網仍不敵拓荒者 經典賽 Live》高國輝、陳鏞基連線 台灣隊先馳得點
 首頁 > 生活

開發爸、媽的新專業 他網路創業成功…

陳定庵從網路經驗自己的品牌，現在則回到家鄉潮州開設實體店面 。（記者邱芷柔攝）

2017-03-05  12:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕網路起家的手工皮革品牌Jane One Piece，老闆陳定庵今年年僅26歲，是個在潮州土生土長的屏東青年，研究所畢業後他選擇回到家鄉創業，並把爸爸媽媽一起「拖下水」，短短3年就在網路平台上默默賣出超過1萬7千多件商品，現在在潮州開設了實體店面，營收也從創業初期的幾千元，到現在已經達「要開發票」的金額。

陳定庵說，媽媽楊淑娟很喜歡自己DIY，2013年的母親節他就送給媽媽1本手作皮件工具書和1套皮件工具組，沒想到隔天媽媽就做出1個精美的收納包，讓他萌生創業念頭。

中正大學行銷管理研究所畢業的陳定庵，透過臉書和朋友分享媽媽的作品，吸引朋友們熱烈回應還指定客製化皮件，於是他開始與媽媽合作創業，從臉書粉絲團開始，再到網拍商場，為了穩定經營，陳定庵也把產品定為實用導向，生產大家常用的物件，像是悠遊卡夾、識別證套、零錢包、皮帶等。

陳定庵的爸爸陳志明，因為小時候家裡開印刷廠而練得一手好字，加上過去是補教屆的數學老師，長年跟數字、英文字母、符號為伍，無論是中文字體、英文書寫體都能得心應手，陳志明於是跟著加入皮件經營行列，為店內皮件刻字電燒，打造客製化商品。

陳定庵說，爸媽一開始會擔心，「年輕人創業能賺得到錢嗎？」但把爸媽拖下水一起做後，對他的創業夢有了更多的信任，從最開始的皮件工具組，到現在工作室裡已有好幾台切割機具，工作室也更不定期舉辦DIY活動。

「因為我家在這裡啊！」陳定庵說，過去潮州是個年輕人會出走的地方，大學時他也只會「偶爾」回來，因為回來就不知道去哪裡，覺得這個地方沒有太多讓人想要留下來的理由，於是他就想乾脆起個頭，做出讓人想來的特色，然後帶動潮州能夠越來越多年輕人願意回來，為家鄉打造更多魅力亮點。

廣告
  • 陳定庵回到家鄉創業，邀爸媽一起玩「皮」。（記者邱芷柔攝）

    陳定庵回到家鄉創業，邀爸媽一起玩「皮」。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DIY 創業 網路 網路創業
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：開發爸、媽的新專業 他網路創業成功…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.