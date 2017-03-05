獨家》北市同性伴侶5月起可申請社會住宅！
2017-03-05 12:14
5月起，北市註記同性伴侶者，也能同一般配偶，申請社會住宅。圖為2016第14屆台灣同志大遊行。（記者方賓照攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕今年5月起，北市註記同性伴侶者，也能同一般配偶，申請社會住宅。主管機關北市都發局允諾今年5月完成《台北市社會住宅出租辦法》修法，未來北市註記同性伴侶者，也具備承租社會住宅的申請資格。
北市女性權益促進委員會自104年7月，開始推動《住宅法》修法。委員許秀雯表示，都發局皆以「配合中央住宅法案通過，再一併修法」的理由回應，造成此事延宕一年多，都無下文。
社會局婦幼科長鐘雅惠表示，中央住宅法不久前通過，因此在大會上要求都發局修法期程不能再拖，委員們在會議上作成決議並書面紀錄，要求都發局今年五月前，完成修法。
都發局是否會再以各種理由拖延修法期程？鐘雅惠表示，大會的主持人為副市長陳景峻，凡做成書面決議，各局處應遵照辦理，若執行有困難，下次開會時需明確說明，並且要有具體事由。
台灣同志諮詢熱線協會理事陳凌表示，北市能夠做這樣的改革，應給予鼓勵，至少在社會住宅方面，「我們可以享有與異性戀配偶一樣的權益。但對同志們來說，目前最迫切的事，還是希望盡快通過婚姻平權法案。」
據統計，目前北市註記同性伴侶有250對。不過，陳凌說，會去申請社會住宅的同志伴侶，可能很少。「因為很多註記的同志朋友，基本上並未享有權利，因此了解有這權利，需要一點時間。」
都發局主秘羅世譽表示，已與相關單位開會針對《住宅法》條文進行討論，條文修改完成後，經法務局審查後，再報請市政會議，最快今年五月前完成修法。
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