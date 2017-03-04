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送孩子兒童節禮 溪口人期待紙風車劇團12日演出

2017-03-04  18:19

〔記者蔡宗勳／溪口報導〕千呼萬喚，睽違7年的紙風車劇團，終於又要到嘉義縣溪口鄉幫孩子們圓夢，大家都非常期待3月12日晚上7點，紙風車劇團在溪口國小操場的演出，贊助者之一的溪口國中第4屆校友並相約戲說當年。

溪口鄉長劉純婷將於3月14日轉任溪口鄉農會總幹事，希望鄉長任內能在兒童節前，送給全鄉小朋友禮物，於是積極募款幫溪口孩子一圓戲劇夢，除自己和縣府秘書孫維聰各捐6萬元外，並獲得天臺殿、溪口國中第4屆校友、全部鄉代和公所主管響應，很快籌足演出所需經費。

劉純婷指出，溪口鄉因地理位置偏僻，家長鮮少帶小朋友到劇場觀賞表演，7年前紙風車劇團的國家劇院規模演出，第一次到溪口，獲得熱烈迴響，看過的大人和大孩迄今記憶猶新，也相當期待下一場的演出，現在眾志成城，總算可以美夢成真。

溪口國中第4屆校友代表張寬煜表示，同學們聽到有機會幫學弟妹圓戲劇第一哩路的夢，都相當支持，紛紛慷慨解囊，很快就募集所需額度，大家並對第一次攜手就順利圓滿達成任務，雀躍不已，相約演出當天晚上溪口國小操場見，看戲兼敘舊。

紙風車劇團3月12日晚上的劇碼是「台灣幻想曲」，分成唐吉訶德、嘉義的故事、海底總動員、八歲一個人去旅行、黑光幻想曲等單元，除帶給觀眾驚奇與希望，並引領溪口的大小朋友接觸藝術、享受藝術。

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  • 紙風車劇團下鄉演出都造成大轟動。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    紙風車劇團下鄉演出都造成大轟動。（資料照，記者蔡宗勳攝）

  • 海底總動員戲碼大小朋友都喜歡。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    海底總動員戲碼大小朋友都喜歡。（資料照，記者蔡宗勳攝）

  • 溪口國中第四屆校友將演出海報傳遞給溪口國小學生。（記者蔡宗勳攝　）

    溪口國中第四屆校友將演出海報傳遞給溪口國小學生。（記者蔡宗勳攝　）

  • 溪口鄉鄉親期待紙風車劇團的演出。（記者蔡宗勳攝）

    溪口鄉鄉親期待紙風車劇團的演出。（記者蔡宗勳攝）

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