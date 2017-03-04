禮讓OL好難 名嘴竟在1天內兩度被比中指…

2017-03-04 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕在路上被陌生人比中指心情真的會變很差，資深媒體人羅友志今指出，他在台北市開車時，竟在一天內兩度被OL比中指，因為兩次都是轉彎時、在突然冒出來的OL前緊急煞車，這番遭遇讓他大嘆「在台灣，正能量用的很快」。

名嘴羅友志今下午在臉書指出，多數開車的人都知道要禮讓行人，但有時要禮讓還真不簡單。據他指出，他先前先是在忠孝敦化路口右轉，眼見第一批要過馬路的路人已過去，而有2名OL還在後方「漫步」，由於當時後方車輛也已大排長龍，他便開始起步打算快點過去，不料那2名OL似乎看到綠燈快結束，竟也快步的衝了過來，嚇得他趕緊煞車，結果這2名OL竟還對他比中指。

羅友志表示，之後他繼續開車，並在內湖江南街轉彎，一開始也是斑馬線上都沒有人，沒想到轉彎時又是2個OL，且他又被比中指了，這讓他不禁哀嘆，在台灣要「禮讓OL」還真難！

該文PO出後引發網友討論，有人在底下留言表示，「確實常常碰到一付你又不敢撞我，然後慢慢散步的」，也有人建議「行車紀錄器po出來，看看有多OL」。還有人提到，比起這樣的OL，「路上最可怕的是不照燈號（走在斑馬線上）或是隨意穿越馬路的阿公阿媽」。