禮讓OL好難 名嘴竟在1天內兩度被比中指…
2017-03-04 18:05
〔即時新聞／綜合報導〕在路上被陌生人比中指心情真的會變很差，資深媒體人羅友志今指出，他在台北市開車時，竟在一天內兩度被OL比中指，因為兩次都是轉彎時、在突然冒出來的OL前緊急煞車，這番遭遇讓他大嘆「在台灣，正能量用的很快」。
名嘴羅友志今下午在臉書指出，多數開車的人都知道要禮讓行人，但有時要禮讓還真不簡單。據他指出，他先前先是在忠孝敦化路口右轉，眼見第一批要過馬路的路人已過去，而有2名OL還在後方「漫步」，由於當時後方車輛也已大排長龍，他便開始起步打算快點過去，不料那2名OL似乎看到綠燈快結束，竟也快步的衝了過來，嚇得他趕緊煞車，結果這2名OL竟還對他比中指。
羅友志表示，之後他繼續開車，並在內湖江南街轉彎，一開始也是斑馬線上都沒有人，沒想到轉彎時又是2個OL，且他又被比中指了，這讓他不禁哀嘆，在台灣要「禮讓OL」還真難！
該文PO出後引發網友討論，有人在底下留言表示，「確實常常碰到一付你又不敢撞我，然後慢慢散步的」，也有人建議「行車紀錄器po出來，看看有多OL」。還有人提到，比起這樣的OL，「路上最可怕的是不照燈號（走在斑馬線上）或是隨意穿越馬路的阿公阿媽」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 獨家》中生研修承諾書 這些大學都簽了...
- 週末假期氣溫回升 下週一冷氣團來襲轉濕冷
- 合歡山下雪了！ 氣象局：比較有可能是冰霰
- 國產新車撞擊測試結果 開車族連署要求公開
- 好有活力！台東中小學聯運 千名選手競技
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 后里農會傳賄選 洪慈庸特助涉案20萬交保
- 全家超商「攻頂」南山部落 宜縣最高
- NBA》林書豪陷犯規麻煩僅得7分 爵士主場痛宰爐主籃網
- 中職聯軍3「兄弟」 馬不停蹄抗韓
- THREE慶THREE 王心恬桃蜜魅力─品牌來台3週年 限量魅光桃蜜彩粧組誘人
- L女曝死前遺願 只想要江蕙一句...
- 台中公園假日垃圾多 明起亂丟開罰
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 恭喜！老婆懷上第二胎 宥勝臉書曬超音波照
- MLB》不後悔沒打經典賽？ 雷神：又拿不到世界冠軍
- 番路新民宿 住一晚上萬元
- 自由開講》從「一中承諾書」看學術環境的衰敗
- （影音）嫩妹歌手遭尾隨 急找計程車救援
- 婦人跳愛河輕生 鐵人三項泳將陳建忠義勇救溺
- 「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒
- 中國3艦艇自台海南返 國防部：全程監偵
- 李建軒圓夢 星爸媽砸800萬老本
- 潘維剛籲黨員復權放寬 黨中央：此時不宜
- 柯家豪熬成男一 朝彭于晏之路邁進
- 炎亞綸怒轟屁孩行騙 指出學生懷抱星夢盲點
- 綺夢回來了！港媒揭她復出內幕
- （超重量級爆雷）《死侍2》新外流片段曝光！惡搞了這位超級英雄
- 【人生護理站】悲歌
- 心疼弱勢童 企業家捐百雙鞋
- 台糖花7億 打造綠能養豬場
- 4千年之謎破解 長毛象因基因突變滅絕
- 清泉崗查毒 馮世寬：最遲下週有結果
- HBL今開戰 普門滬江有「后」望 新人后落永仁
- 自由廣場》華府一中 川普再平衡
- 小行星命名 「宜蘭」喜入星河
- 張智成甩憂鬱陰影 再出發 新歌獻同志
- 奧斯卡前就生了！娜塔莉波曼喜獲千金二度當媽
- 老婆在身邊牽緊緊 金正恩爽到笑哈哈
- 經典賽》台灣守備是罩門 警察廳教頭：陳冠宇是危險人物
- 力挺司法部長塞森斯 川普批民主黨人獵巫
- 雲林再撲殺2鴨場 台西又見禽屍
- 降血脂冠軍藥爆出有假的 新北檢分案追流向
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：禮讓OL好難 名嘴竟在1天內兩度被比中指…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分