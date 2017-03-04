填補國軍人力 志願役軍官筆試取消了

國防部取消志願役軍官筆試，希望吸引更多人來從軍。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-04 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕國防部在網站上公告，106年志願役專業預備軍官預備士官班考選簡章，簡章內容指出，在考試方面，已取消國文、英文考科，口試及體能鑑測在下午實施。

據《聯合》報導，國防部在下午針對網上流傳的取消筆試簡章內容做出證實。發言人陳中吉表示，招考對象都是大學生，因此學資有一定水準，為簡化業務，經開會討論後，決議取消筆試項目。

據軍中消息指稱，2016年陸軍官校預招370位，實到僅170名，入伍結訓時，僅剩下70名且持續退訓，以前連長3年就下任，但因現在無人接替，連幹6年還是下不來，營上連長的空缺，須由營級幹部暫代，甚至連營長、副營長都要暫代連長，直到新任軍官報到。國防部祭出免除筆試，希望吸引更多人民加入國軍行列，第二梯次的網路暨報名將在4月11日上午開始。