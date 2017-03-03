再爆！簽署承諾書大學 教育部掌握增至6校

2017-03-03 11:22

〔記者林曉雲／台北報導〕再爆！簽署承諾書的大學校數，教育部今天上午掌握已增至6校，教育部國際司司長楊敏玲受訪表示，今早看到媒體披露，才了解清大也有簽承諾書，教育部正在加速清查中，目前掌握有簽署承諾書的學校，包括中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、清大、世新等，僅清大是國立大學，這些學校均未事先向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例的相關規定。

楊敏玲表示，學校對學校簽署的合作協議書，有向教育部申報之規定，承諾書屬於協議書的一部分，但承諾書並未向教育部申報，屬於程序不備，而內容部分也涉及政治性的問題，已違反兩岸人民關係條例第33條。

違反兩岸人民關係條例，可處罰新台幣1萬到50萬元不等，楊敏玲表示，簽署承諾書的大學，所簽署承諾書的樣態和內容不一，教育部在兩週內清查完畢後，將開會作進一步討論。

有媒體詢問是否會影響學校招收中生？楊敏玲表示，教育部鼓勵學校招收中生，大學也積極招收中生，但仍要守法，教育部有責任提醒學校守法。

世新大學昨被質疑簽署一中承諾書，立委陳亭妃今早再踢爆，頂尖大學清華大學為招收短期的中國研修生，也簽下了保證不會教一中一台等政治議題的承諾書。楊敏玲受訪時也證實，清大也有簽承諾書。簽署內容多為保證中生來我國短期研修，所上課程與一中一台等政治性議題無關。