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打造南鷺鷹綠路廊駁坎種樹 民代轟毫無意義

2017-03-02  20:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕3月12日植樹節將屆，交通部公路總局第二區養護工程處與彰化縣政府等多個單位，今在彰化市東外環旁彰化市與花壇鄉交界處的裸露山坡地，種植3000多株不同樹種的灌、喬木，藉由植栽綠化造林，為每年清明節前後過境八卦山脈北返的灰面鵟鷹（南鷺鷹），營造生態棲息區。

不過，長期關心八卦山生態保育、有「環保醫生」之稱的縣議員林世賢，逆向抨擊指出，開闢東外環才是摧毀南鷺鷹真正的殺手，流動車輛和燈光，嚴重干擾南鷺鷹過境，南鷺鷹過境休息，習慣站在竹林枝條的頂端（樹梢），與其在山坡駁坎造林，種植灌木、喬木，不如設法建構八卦山脈的生態食物鏈，不要大量噴灑農藥，毒死老鼠、蛇，斷了南鷺鷹的食物，害得牠們從遠方飛來此，原本該補充體力，卻因覓食困難而喪命。

3000多株樹苗，由縣府從大村鄉和溪州鄉自有苗圃而來，有原生種的厚葉石斑木、苦楝、黃蓮木、無患子、海桐、櫸木，也有非原生種的羅望子，縣長魏明谷親手種下1株海桐，在海桐樹上吊上祈福卡，寫著「保護八卦聖山生態」，現場不少與會民代和公路總局第2區養護工程處彰化工務段長蔡宜宏等人，分別植下樹苗，行動見證這場名為「 綠路廊賞鷹揚」自然生態保育行動植樹千株的活動。

對於議員質疑植栽無益營造南鷺鷹生態棲息區，段長蔡宜宏指出，東外環公路兩側樹林，對公路綠蔭美化和水土保持有其不可抹滅的貢獻作用，雖然對營造南鷺鷹棲息能營造百分百效果，至少可以減緩因公路開發而對動物生態造成的衝擊。

蔡宜宏表示，東外環兩側樹林，歷經104年蘇迪勒與105年梅姬颱風侵襲，許多樹木傾倒枯死，公路總局災後做路段的整理和復建，陸續移除不良木和外來樹種，改種植苦楝和黃連木等在地原生喬木，這次活動除了響應植樹節造林愛護地球環境，同時配合將於3月18日登場的鷹揚八卦活動，樹苗來自縣府自有苗圃，減少公帑支出，種樹的實質意義，對人、動物、土地保護都有正面作用。

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  • 地方首長與民代官員共同在東外環彰化市與花壇鄉交界一帶的山坡地駁坎，植栽綠化山林。（記者張聰秋攝）

    地方首長與民代官員共同在東外環彰化市與花壇鄉交界一帶的山坡地駁坎，植栽綠化山林。（記者張聰秋攝）

  • 公路總局彰化工務段與縣府共同舉行自然生態保育行動植樹千株活動。（記者張聰秋攝）

    公路總局彰化工務段與縣府共同舉行自然生態保育行動植樹千株活動。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣長魏明谷親手種下樹苗。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長魏明谷親手種下樹苗。（記者張聰秋攝）

  • 樹苗掛上祈福卡，寫著「保護八卦聖山生態」。（記者張聰秋攝）

    樹苗掛上祈福卡，寫著「保護八卦聖山生態」。（記者張聰秋攝）

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