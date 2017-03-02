打造南鷺鷹綠路廊駁坎種樹 民代轟毫無意義

2017-03-02 20:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕3月12日植樹節將屆，交通部公路總局第二區養護工程處與彰化縣政府等多個單位，今在彰化市東外環旁彰化市與花壇鄉交界處的裸露山坡地，種植3000多株不同樹種的灌、喬木，藉由植栽綠化造林，為每年清明節前後過境八卦山脈北返的灰面鵟鷹（南鷺鷹），營造生態棲息區。

不過，長期關心八卦山生態保育、有「環保醫生」之稱的縣議員林世賢，逆向抨擊指出，開闢東外環才是摧毀南鷺鷹真正的殺手，流動車輛和燈光，嚴重干擾南鷺鷹過境，南鷺鷹過境休息，習慣站在竹林枝條的頂端（樹梢），與其在山坡駁坎造林，種植灌木、喬木，不如設法建構八卦山脈的生態食物鏈，不要大量噴灑農藥，毒死老鼠、蛇，斷了南鷺鷹的食物，害得牠們從遠方飛來此，原本該補充體力，卻因覓食困難而喪命。

3000多株樹苗，由縣府從大村鄉和溪州鄉自有苗圃而來，有原生種的厚葉石斑木、苦楝、黃蓮木、無患子、海桐、櫸木，也有非原生種的羅望子，縣長魏明谷親手種下1株海桐，在海桐樹上吊上祈福卡，寫著「保護八卦聖山生態」，現場不少與會民代和公路總局第2區養護工程處彰化工務段長蔡宜宏等人，分別植下樹苗，行動見證這場名為「 綠路廊賞鷹揚」自然生態保育行動植樹千株的活動。

對於議員質疑植栽無益營造南鷺鷹生態棲息區，段長蔡宜宏指出，東外環公路兩側樹林，對公路綠蔭美化和水土保持有其不可抹滅的貢獻作用，雖然對營造南鷺鷹棲息能營造百分百效果，至少可以減緩因公路開發而對動物生態造成的衝擊。

蔡宜宏表示，東外環兩側樹林，歷經104年蘇迪勒與105年梅姬颱風侵襲，許多樹木傾倒枯死，公路總局災後做路段的整理和復建，陸續移除不良木和外來樹種，改種植苦楝和黃連木等在地原生喬木，這次活動除了響應植樹節造林愛護地球環境，同時配合將於3月18日登場的鷹揚八卦活動，樹苗來自縣府自有苗圃，減少公帑支出，種樹的實質意義，對人、動物、土地保護都有正面作用。