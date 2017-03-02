海大台灣燈會花燈 回海大續展

國立台灣海洋大學海洋文創設計產業學系在台灣燈會展出的「海大- 大海花燈」日前移回海大黃槿公園，2日下午5點半由校長張清風主持點燈儀式。（圖為國立海洋大學提供）

2017-03-02 21:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2017台灣燈會」日前在雲林落幕，由國立台灣海洋大學海洋文創設計產業學系在虎尾主燈區展出的「海大- 大海花燈」日前移回海大黃槿公園，今天下午5點半舉行點燈儀式，海大校長張清風歡迎海大學子與基隆市民一同來欣賞。

海大海洋文創設計產業學系師生共同設計創作的「海大- 大海花燈」，以海大揚帆的帆船做為花燈主體，搭配各種海洋生物、海鷗、老鷹，不但凸顯海大的特色，同時也呈現基隆在地的文化，充分展現海洋的意象。

「海大- 大海花燈」即日起到7月中旬每天下午5點半到深夜11點，都會在海大黃槿公園放閃，成為校園的亮點，同時經過北寧路的民眾或是遊客，也都能一睹花燈的風采。