論文抄襲已使台灣蒙羞！ 陳芳明籲楊泮池出面
2017-03-02 14:29
〔即時新聞／綜合報導〕台大論文抄襲事件越演越烈，因郭明良論文造假案而被解雇的口腔生物科學研究所教授張正琪，今日召開記者會強調自己沒有造假卻被嚴懲，對她非常不公平。政大教授陳芳明稍早在臉書聲援張正琪，強調學術論文造假事件，已使台灣賠掉尊嚴，也是對學術界最大的羞辱，呼籲台大校長楊泮池應對此出面。
陳芳明表示，張正琪教授今出面控訴台大教評會「先射箭再畫靶」，解除她的教授職位，然而當整件事情發生時，楊泮池卻保持高度沉默，但他卻要求台大學生要去上倫理課，陳芳明批評：「自己嚴重違背學術倫理，卻置身事外，楊泮池已經為台灣學界做了最壞的示範。」
陳芳明指出，學術論文造假事件已使台大蒙羞，連帶著整個台灣也賠掉尊嚴，國際學術期刊要求台灣投稿的論文都要附加保證書，藉此證明論文沒有造假，陳強調︰「這是對我們學術界的最大羞辱，即使不是台大教授，也一併被連坐。」
陳芳明提到，楊泮池不只是這項學術弊案的共同主持人，同時也是台大校長，怎能如此怡然地享受權力卻又完全不負倫理責任？而現在張正琪所受的委屈就來自於楊泮池。最後，陳芳明對楊泮池喊話，若楊還有一點倫理原則，就應該勇敢出面。
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