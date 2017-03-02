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保健》超級減肥王！18月成功鏟肉71公斤 找回自信

彭姓男子手術後，體重從190公斤減至119公斤，整整鏟肉71公斤，相當驚人。（記者湯世名攝）

2017-03-02  13:53

〔記者湯世名／彰化報導〕叫我超級減肥王！26歲的彭姓男子，體重最重時達190公斤，被醫師列為「病態性超級超級肥胖」，BMI值高達69，身體健康出現警訊，求職時也因外型肥胖而碰壁，經彰化基督教醫院體重管理中心進行減重手術，前年8月手術成功至今，共鏟肉71公斤，等於一個正常人的體重，相當驚人，不但讓他找回自信的外表，更擁有健康的生活，目前工作穩定的他，接下來就是要找女朋友了！

目前體重為119公斤的彭男說，以前他都要吃2個便當才會覺得飽，國中3年級體重就破百公斤，大學時去吃到飽餐廳，食量是其他朋友的2、3倍，讓友人們看得瞠目結舌，他在190公斤最胖的時候，根本不敢去量腰圍有幾吋，直到研究所畢業後求職四處碰壁，身體健康也出現警訊，才驚覺不減肥不行了！

在家人支持下，他尋求彰化基督教醫院體重管理中心協助減重，先後進行胃內水球加上腹腔鏡胃縮小等手術，1年半後，成功鏟肉71公斤。

彭男成功減重，她的母親也開心的說，以前擔心兒子出現呼吸中止症會有生命危險，現在連3層肚子都平了，腰圍大約剩下40吋，往健康之路邁出一大步。

彰基體重管理中心醫師曹連誠指出，彭男最胖時BMI值高達69，是正常值18.5到24的3倍以上，BMI值每增加5個單位，死亡風險就增加30％，而彭男血壓一度達179/122毫米汞柱，糖化血色素也達7.1％（正常值為4％至6％），成功減重後，目前血壓、糖化血色素等都恢復正常。

彭男今天現身說法時，還當場來一段熱舞，他說，現在超級有自信，動作也靈活許多，工作正常穩定，現在一個便當可能要分兩餐才吃得完，希望未來可以讓體重再降到70幾公斤。

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  • 彰基醫師曹連誠（右）為彭男手術，讓他體重從190公斤減至119公斤，整整鏟肉71公斤，相當驚人。（記者湯世名攝）

    彰基醫師曹連誠（右）為彭男手術，讓他體重從190公斤減至119公斤，整整鏟肉71公斤，相當驚人。（記者湯世名攝）

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