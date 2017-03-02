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簽一中承諾書？ 世新挨轟自損學術自由

世新大學被爆為進行兩岸學術交流，簽署研修承諾書，同意課程內容不得涉及如「一中一台」等政治敏感活動。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-02  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學上月才因「全班0分事件」登上各大媒體版面，不料，今早再被爆為進行兩岸學術交流，簽署研修承諾書，同意課程內容不得涉及如「一中一台」等政治敏感活動，引起軒然大波。對此，網友批評，這份疑似「一中承諾書」的文件，恐代表「學校自動放棄學術自由」、「為了拚學校經濟，犧牲民主也沒關係」。

消息轉載至批踢踢八卦版，引起網友熱烈討論，批評世新此舉的認為「誇張」、「丟臉」；也有人認為，世新超愛中國，因此「不意外」；還有人驚呼，「哇靠！學校自動放棄學術自由」、調侃「推，為了拚學校經濟，犧牲民主也沒關係」。

少數網友表示，不過只是交流，「卻被打成一中」；也有人回嗆，學校也要拚經濟，「搞學術自由有飯吃嗎？」；但部分網友則不認同這樣的「護航」說法，怒批「學店為了陸生連學術自主都不要了」、「去除言論自由，拚經濟那你支持統一算了」、「我繳納稅錢養這群人去媚中？教育部快砍補助」；也有人嗆終身教育學院院長邱志淳，「啥不清楚要查一下，當初署名簽名，名都簽爽的嗎」；另有網友大酸「世新真對得起成舍我老先生啊」。

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  • 針對外流的「研修承諾書」，終身教育學院院長邱志淳表示不清楚要查，遭網友怒嗆簽名簽爽的。（圖翻攝自「世新大學終身教育學院」網站）

    針對外流的「研修承諾書」，終身教育學院院長邱志淳表示不清楚要查，遭網友怒嗆簽名簽爽的。（圖翻攝自「世新大學終身教育學院」網站）

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