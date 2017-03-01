法院撤銷停業處分 八仙樂園發聲明了

2015年的八仙樂園彩色派對塵爆案，造成12死、487傷。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-01 22:24

〔記者李雅雯／新北報導〕台北高等行政法院撤銷「八仙海岸觀光遊樂業」全部園區「停止營業」的處分；對於此項判決，八仙樂園在今晚10點許發出聲明指出，目前八仙樂園大部分員工已資遣、園區多次遭入侵破壞，尚待重建；然而公司和負責人資產已全數遭假扣押，重建困難，「因而本公司是否能恢復營業及其具體時程，仍需依現狀審慎評估」。

聲明全文如下： 八仙樂園育樂股份有限公司前經主管機關處以停業處分，迄今已逾1年8月。本公司因該停業處分處於停止營業狀態而無營業收入，公司無以維持，遂不得不資遣大部分員工。另園區亦多次遭入侵破壞，尚待重建，然因公司及負責人資產已全數遭假扣押，故重建困難，因而本公司是否能恢復營業及其具體時程，仍需依現狀審慎評估。對於本件事故的發生，本公司感到深切的遺憾，本公司將持續協助傷患走出傷痛，另外感謝社會大眾對八仙樂園的支持與鼓勵，本公司仍殷切期盼能秉持創辦本樂園之初衷，繼續提供歡樂安全之遊憩空間。