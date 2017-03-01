大溪180年老建築「源古本舖」翻修化身藝術基地

大溪180年老建築「源古本舖」進行第二、三進的修復及再利用工程，未來要化身藝術基地。（記者李容萍攝）

2017-03-01 21:28

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪老街的「源古本舖」已有180餘年歷史，為建築保存完整的三進式格局，民國98年登錄為歷史建築，101年獲文化部文化資產局補助完成第一進屋面修復後，由於第二、三進年久失修，屋瓦、梁柱部分損毀，今天下午辦理第二、三進修復及再利用工程的開工典禮，由副市長游建華、屋主父女古乾桂、古正君等人一同於百年老厝四角敲下祈福的槌響，預計明年8月完工。

這棟老屋前身為大溪知名老餅鋪「古裕發商號」，走過百年歷史，雖然已不再經營糕餅，在古家後代子孫致力於保存維護歷史建築下，近年化身為大溪地區獨具歷史文化特色的藝術基地。

此次工程總經費4000餘萬元，由文化部、文化局補助外，屋主也自籌10分之1的經費，未來在修復過程中，工地現場將成為「歷史建築實境修復教室」，提供各國內大專院校的建築及文化資產等相關系所實務教學場域，並在修復後，持續提供「精緻茶食」的糕點與茶飲，以推廣雋永馨香的茶文化，同時延續「古裕發」商行原糕點產業精神，提供一處充滿大溪聚落與和平路街道故事的敘事場所。