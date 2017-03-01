機捷串聯林口、新莊 建構新北影視廊帶

2017-03-01 21:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕機場捷運明天正式營運，新北市政府在林口A9站及A4新莊副都心站分別啟動國際媒體園區及台灣電影文化園區招商案，串聯機場捷運、高速公路的交通優勢，與國際接軌，建構影視後製、遊戲及娛樂完整產業鏈，發展「新北影視廊帶」，吸引觀光客進駐消費。

新北市政府今天舉行「新北影視廊帶發展論壇」，新聞局長張其強表示，由文化部與新北市政府共同興建的國家電影中心今年動工，預計109年完工，與國家電影中心一街之隔、佔地1.6公頃的「台灣電影文化園區」將進行招商，以影視後製技術及新娛樂產業開發為規劃方向，讓台灣影視後製技術成為世界影視產業發展最重要的代工基地。

張其強強調，新北不會和台中或台南規劃中的影視基地，爭奪拍片資源，只希望北中南各展所長，讓台灣在影視產業的整體策略上，有明確的「產業分工」。

張其強說，台灣電影文化園區將引進3D、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）或動畫等產業，甚至是演唱會、電競比賽等娛樂產業，都是這塊基地可以發揮的想像，不須自我設限，今年將進行促進民間參與可行性評估。

經發局招商科長柯天祥指出，林口國際媒體園區緊鄰捷運A9站和三井outlet，將引進影視產業及商業空間，吸引國際觀光客消費，除營造小型拍片場景，也打造電影主題商城、星光大道，民眾可以買到劇中男女主角的周邊商品，體驗拍片氣氛，場地可舉辦電影放映會或宣傳活動，成為新興觀光旅遊景點，並計劃打造影視新創村，邀請獨立製作人、獨立影音團隊、新創團隊進駐，建立以影視音產業為主題的園區。