湖口鳳山村等高地用戶 今下午臨時停水

2017-03-01 13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉鳳山、湖南、勝利、中興、湖鏡等多村，由於自來水的支援水量調度異常，目前位在高地約8、900戶住家臨時停水；水公司第三區管理處表示，預計今天下午約5點恢復供水，造成不便，敬請見諒。

水公司表示，2月22日起北台灣陸續降雨，新竹地區減少來自桃園的支援水量，農作灌溉儘量充分利用地表水，迄昨天雨停，今早恢復桃園的支援水源，不過由於作業銜接有落差，位在末端高地的湖口鄉部分用戶，自上午11點開始陸續出現停水狀態，預計下午5點恢復供水。

水公司說，停水措施實非得已，影響用戶約8、900戶，敬請民眾留意，關閉抽水機電源，配合節約用水。