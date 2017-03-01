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金瓜石百年蓄水池及碉堡 今年首度開放參觀

金瓜石百年蓄水池及碉堡，今年首度開放參觀。（新北市立黃金博物館提供）

2017-03-01  12:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立黃金博物館舉辦「礦山樂活文化健走」活動，今年邁入第6年，今年首度開放日治時期供應金瓜石地區水源的百年蓄水池及碉堡，並結合周杰倫電影「一萬公里的約定」場景路線，帶領民眾一探金瓜石礦業史蹟祕境！

黃金博物館館長王錦華表示，「礦山樂活文化健走」活動於每年3月至11月間、每月的最後一個週末舉辦，很受民眾喜愛，今年以「礦業遺址的探訪」為主題，首次開放百年蓄水池及碉堡參觀，循著金瓜石礦業歷史痕跡，找回過去繁榮的採金歲月。

此次路線從遊客中心出發，延著輕便車道，參觀百年蓄水池及碉堡、銅沉澱辦公室、長仁三、四坑入口的觀景平台，以及「一萬公里的約定」拍攝場景、市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」，健走也會結合淨山活動，沿途撿拾垃圾，保護金瓜石特殊的礦業景觀及原始山林風貌。

黃金博物館營運推廣組長林純雅表示，今年第一批3月25、26日的場次，今天起受理報名，活動預計招收20人，額滿為止，報名費每人350元，親子一起報名可享50元折扣，費用包含礦工便當、五坑體驗與保險等，全程健走、導覽約需2.5小時，歡迎民眾春天來金瓜石踏青，認識礦業史蹟。可電洽：02-24962860。

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  • 「礦山樂活文化健走」活動，今年邁入第6年，今年首度開放參觀日治時期供應金瓜石地區水源的百年蓄水池及碉堡。（記者林欣漢攝）

    「礦山樂活文化健走」活動，今年邁入第6年，今年首度開放參觀日治時期供應金瓜石地區水源的百年蓄水池及碉堡。（記者林欣漢攝）

  • 「礦山樂活文化健走」活動，結合健走及淨山，受到好評。（記者林欣漢攝）

    「礦山樂活文化健走」活動，結合健走及淨山，受到好評。（記者林欣漢攝）

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