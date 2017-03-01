金瓜石百年蓄水池及碉堡，今年首度開放參觀。（新北市立黃金博物館提供）

2017-03-01 12:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立黃金博物館舉辦「礦山樂活文化健走」活動，今年邁入第6年，今年首度開放日治時期供應金瓜石地區水源的百年蓄水池及碉堡，並結合周杰倫電影「一萬公里的約定」場景路線，帶領民眾一探金瓜石礦業史蹟祕境！

黃金博物館館長王錦華表示，「礦山樂活文化健走」活動於每年3月至11月間、每月的最後一個週末舉辦，很受民眾喜愛，今年以「礦業遺址的探訪」為主題，首次開放百年蓄水池及碉堡參觀，循著金瓜石礦業歷史痕跡，找回過去繁榮的採金歲月。

此次路線從遊客中心出發，延著輕便車道，參觀百年蓄水池及碉堡、銅沉澱辦公室、長仁三、四坑入口的觀景平台，以及「一萬公里的約定」拍攝場景、市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」，健走也會結合淨山活動，沿途撿拾垃圾，保護金瓜石特殊的礦業景觀及原始山林風貌。

黃金博物館營運推廣組長林純雅表示，今年第一批3月25、26日的場次，今天起受理報名，活動預計招收20人，額滿為止，報名費每人350元，親子一起報名可享50元折扣，費用包含礦工便當、五坑體驗與保險等，全程健走、導覽約需2.5小時，歡迎民眾春天來金瓜石踏青，認識礦業史蹟。可電洽：02-24962860。