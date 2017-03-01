10年以上遊覽車 未通過傾斜檢測將禁駛山區

立法院交通委員會今日開會，交通部長賀陳旦備詢。（記者方賓照攝）

2017-03-01 12:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部於1個月內針對車齡10年以上的5157輛遊覽車進行專案臨檢，但該檢查未納入車輛傾斜度檢驗，立法院交通委員會李鴻鈞、趙正宇等多名委員發出臨時提案，提議交通部於3個月內重新提出10年以上遊覽車臨檢專案，納入車輛傾斜度測試，未能通過車輛不得行駛海拔500公尺以上山區道路。立委李昆澤更說，對於936輛出廠時未經過大客車車身結構強度法規，建議交通部能全面收購，每台殘餘價值15萬、牌照15萬，一台差不多30萬。

交通部長賀陳旦表示，遊覽車的車齡與車況間的關係還需要再了解，不過接下來召回重檢驗會納入傾斜度測試，不能通過就限制車輛可行駛範圍，像是山區、需要爬坡、轉彎過大的路段。若外界普遍對於老舊車輛仍擔心安全問題，也會尋求財務手段讓老舊車輛下架。

交通部路政司表示，10年以上遊覽車出廠時的傾斜度規定是空車35度不翻覆，但96年7月1日起修正為實車滿載傾斜28度；這部分將於3個月內完成汽車運輸業管理規則修正，修正完畢後就會讓10年以上遊覽車以實車傾斜28度標準再召回檢驗，若不能通過就會禁止它行駛山區道路。

另外，蝶戀花遊覽車事故後，除檢調外並沒有獨立專業調查單位，立委李昆澤表示，不能每次發生事故時，駕駛不幸過世，責任都推給駕駛、駕駛沒過世就說機械問題，要求3個月內成立運輸安全調查委員會，讓監理跟調查分開，排除可能官官相護的問題。賀陳旦表示，對於專家學者延攬及專業性都還有待加強，但不否認要建立一個具備客觀性、權威性的事故調查單位。