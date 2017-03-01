10年以上遊覽車 未通過傾斜檢測將禁駛山區
2017-03-01 12:29
立法院交通委員會今日開會，交通部長賀陳旦備詢。（記者方賓照攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部於1個月內針對車齡10年以上的5157輛遊覽車進行專案臨檢，但該檢查未納入車輛傾斜度檢驗，立法院交通委員會李鴻鈞、趙正宇等多名委員發出臨時提案，提議交通部於3個月內重新提出10年以上遊覽車臨檢專案，納入車輛傾斜度測試，未能通過車輛不得行駛海拔500公尺以上山區道路。立委李昆澤更說，對於936輛出廠時未經過大客車車身結構強度法規，建議交通部能全面收購，每台殘餘價值15萬、牌照15萬，一台差不多30萬。
交通部長賀陳旦表示，遊覽車的車齡與車況間的關係還需要再了解，不過接下來召回重檢驗會納入傾斜度測試，不能通過就限制車輛可行駛範圍，像是山區、需要爬坡、轉彎過大的路段。若外界普遍對於老舊車輛仍擔心安全問題，也會尋求財務手段讓老舊車輛下架。
交通部路政司表示，10年以上遊覽車出廠時的傾斜度規定是空車35度不翻覆，但96年7月1日起修正為實車滿載傾斜28度；這部分將於3個月內完成汽車運輸業管理規則修正，修正完畢後就會讓10年以上遊覽車以實車傾斜28度標準再召回檢驗，若不能通過就會禁止它行駛山區道路。
另外，蝶戀花遊覽車事故後，除檢調外並沒有獨立專業調查單位，立委李昆澤表示，不能每次發生事故時，駕駛不幸過世，責任都推給駕駛、駕駛沒過世就說機械問題，要求3個月內成立運輸安全調查委員會，讓監理跟調查分開，排除可能官官相護的問題。賀陳旦表示，對於專家學者延攬及專業性都還有待加強，但不否認要建立一個具備客觀性、權威性的事故調查單位。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 台股開盤下跌7.44點 報9743.03點
- 智冠董座︰讓利才是好Pay
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- NBA》小莫里斯砍37分 活塞延長賽氣走拓荒者 （影音）
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 楊梅區農會選理監事 過程平和
- 世衛組織：12種細菌 亟待研發新抗生素
- 怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈熱門族群〉每年都喊轉機年 貨櫃航運今年不再狼來了
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行
- 向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會
- 〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- 合作整理檔案 文化部、北市府、228基金會簽備忘錄
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- MLB》被欽點開幕戰先發 田中將大熱身賽初登板2局無失分
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- NBA》哈登談成功祕訣 「專心打球」
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 〈熱門族群〉工紙漲完文化用紙漲 紙類股漲勢一棒接一棒
- 趙之璧噴少女心 看美人魚飆淚
- 〈台股青紅燈〉股神致富 簡單而已
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 母患重病遲不嫁富商？林志玲：無稽之談
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 自由廣場》TomTom塞車調查的五點錯誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：10年以上遊覽車 未通過傾斜檢測將禁駛山區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分