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原聲、舒米恩玉山星空開唱 3.1上網免費搶票

2017-02-28  18:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕由南投縣信義鄉知名原聲童聲合唱團領銜演出的「玉山星空音樂會」，今年3月11日將於鄉內羅娜國小登場，每年都吸引廣大粉絲到場聆聽天籟美聲，但礙於場地有限，為維持免費觀賞的品質，今年將採上網登記索票入場，並訂於3月1日上午9時開放1000張，索票網址將於信義鄉公所及台灣原聲教育協會網頁同步公布。

信義鄉長史強表示，音樂會在公所和原聲教育協會的共同努力下，已從單純的地方活動，發展成台灣的年度音樂盛事，並結合當季採梅、泡溫泉，以及欣賞原住民手工藝，讓民眾領略布農文化之美。

今年玉山星空音樂會邁入第8年，特別邀請遠自歐洲、素有波蘭維也納之稱的「Poznań Boys' Choir 波茲南少年合唱團」前來演出，該團不僅有60年悠久歷史，還是波蘭最優秀、最富盛名的合唱團，此外，還有曾獲金曲獎最佳年度歌曲獎的阿美族鬼才歌手舒米恩參與演出，可望為音樂會增添更多精彩，入場券數量有限，有興趣的民眾可要把握機會！

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  • 由原聲童聲合唱團領銜演出的玉山星空音樂會，今年將在三月十一日於羅娜國小登場。（資料照，記者劉濱銓攝）

    由原聲童聲合唱團領銜演出的玉山星空音樂會，今年將在三月十一日於羅娜國小登場。（資料照，記者劉濱銓攝）

  • 由原聲童聲合唱團領銜演出的玉山星空音樂會，每年都吸引大批粉絲前來聆聽天籟美聲。（資料照，記者劉濱銓攝）

    由原聲童聲合唱團領銜演出的玉山星空音樂會，每年都吸引大批粉絲前來聆聽天籟美聲。（資料照，記者劉濱銓攝）

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相關關鍵字： 信義鄉 原聲童聲合唱團 台灣原聲童聲合唱團 玉山 玉山星空音樂會 舒米恩
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