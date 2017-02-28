原民團體上凱道 要求落實土地與轉型正義
〔記者吳柏緯／台北報導〕「228是屬於這塊土地上的每個人，沒有人是局外人。」曾在總統蔡英文就職典禮上演唱的原住民歌手巴奈表示，國家願意正視228、落實轉型正義是正確的，但是不僅僅是漢人或客家人，原住民族的228與轉型正義一樣應該被重視。
今天是228事件70週年，上午原運團體與聲援者聚在凱道，呼籲政府應正視原住民土地被剝奪的歷史，落實原住民的轉型正義。原民歌手巴奈指出，日前原民會公布的原住民土地劃設辦法排除私有地，讓原住民族損失了100萬公傾的傳統領域，卻還沾沾自喜，顯示這個國家還沒有辦法面對原民真實存在的歷史，本以為總統道歉之後，原民可以真正開始在這個島上當真正的人，但劃設辦法卻又合法的偷走原民的土地。
對於蔡英文政府主動追究228加害者的責任、公開機密文件等落實轉型正義的行為，前原民台台長馬耀‧比吼表示支持，但他強調，過去400年以來，台灣有許多原住民菁英受到迫害、原住民教育受到竄改，更有許多土地逐漸被掠奪，這些事情都應該被正視。
馬耀‧比吼指出，已有太多的原運前輩等不到正義而帶著遺憾死去，不希望這一代的族人也在怨恨中離開這個世界。他呼籲政府，應比照處理228的方式，儘速執行原住民族的轉型正義。
曾任行政院人權保障推動小組委員的東吳大學哲學系教授陳瑤華，以南非的轉型正義為例表示，南非的轉型正義成果有目共睹，但是對於過去發生土地竊取的情況並未處理，也因此成為為人詬病的地方；若台灣的轉型正義，可以處理關於原住民土地的問題，將會成為典範。
除了抗議劃設辦法外，原民歌手那布也提到，過去原住民一直為了別人的疆土而踏上戰場，曾赴中國或東南亞打仗，然而自己的土地卻都無法保護。他並批評，歷來政府要消費原住民的時候，就包裝原住民的圖騰為自己所用，但若為了自身利益要犧牲原住民時，卻毫不猶豫。
此外，那布也批評過去的戰友，現任原民會主委夷將．拔路兒，放棄了對這塊土地的承諾。他表示，當年參加「還我土地運動」時，大家在同一個地方對抗掠奪土地的國民黨，沒想到時過境遷，夷將的腦袋竟然變了，這讓他很痛心、難過。
對於原民團體的不滿，原民會指出，劃設辦法是落實原住民土地正義的第一步，捍衛土地的決心和所有人一樣，若社會上有不同意見，也願意與他們溝通並化解歧見。
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標題：原民團體上凱道 要求落實土地與轉型正義
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