性侵案檢討受害者 輔大銅像被拆火速報警挨批....

輔大校園昨日有學生及社會人士闖入欲破壞蔣公銅像，遭警察逮捕並移送法辦。（記者李雅雯攝）

2017-02-28 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學心理系教授夏林清去年遭爆「河蟹」性侵案、檢討被害人，引起各界人士議論；今為228事件70週年，輔大校園於昨日遭學生及社會人士闖入欲破壞蔣介石銅像，校方火速報警逮捕4人移送法辦。有網友在PTT上針對輔大的處事方式進行討論，許多網友紛紛加入響應。

一名網友在PTT八卦板上嘲諷的PO文表示：「銅像被拆：馬上報警。校內性侵案：批鬥大會、河蟹宴。今若『以子之矛攻子之盾』，若銅像被性侵了，輔大會怎麼處理？」酸度破表的一段話，讓網友們接連加入對話串。

許多網友將夏林清過去的言論翻出來回應：「你不要給我站在一個銅像的位置」、「當然是還原到先前的版本」、「呼籲銅像不要站在受害者的位置上」、「開學生批鬥大會，指責銅像不檢點」、「我不要聽一個被性侵的版本」。

輔大心理系爆發性侵案，夏林清「情慾流動」之說引起網友公憤。（資料照，記者王藝菘攝）