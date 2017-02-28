| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

性侵案檢討受害者 輔大銅像被拆火速報警挨批....

輔大校園昨日有學生及社會人士闖入欲破壞蔣公銅像，遭警察逮捕並移送法辦。（記者李雅雯攝）

2017-02-28  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學心理系教授夏林清去年遭爆「河蟹」性侵案、檢討被害人，引起各界人士議論；今為228事件70週年，輔大校園於昨日遭學生及社會人士闖入欲破壞蔣介石銅像，校方火速報警逮捕4人移送法辦。有網友在PTT上針對輔大的處事方式進行討論，許多網友紛紛加入響應。

一名網友在PTT八卦板上嘲諷的PO文表示：「銅像被拆：馬上報警。校內性侵案：批鬥大會、河蟹宴。今若『以子之矛攻子之盾』，若銅像被性侵了，輔大會怎麼處理？」酸度破表的一段話，讓網友們接連加入對話串。

許多網友將夏林清過去的言論翻出來回應：「你不要給我站在一個銅像的位置」、「當然是還原到先前的版本」、「呼籲銅像不要站在受害者的位置上」、「開學生批鬥大會，指責銅像不檢點」、「我不要聽一個被性侵的版本」。

輔大心理系爆發性侵案，夏林清「情慾流動」之說引起網友公憤。（資料照，記者王藝菘攝）

輔仁大學因校園案件屢屢登上新聞版面，有網友嘲諷的問：「若銅像被性侵了，輔大會怎麼處理？」引起網友討論。（組合圖，擷取自PTT八卦板）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 受害者 性侵案 輔大 銅像
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：性侵案檢討受害者 輔大銅像被拆火速報警挨批....


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.