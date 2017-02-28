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扯！公車轉個彎 整顆電瓶噴飛斷電

一輛三重客運昨天行經台北市民生社區圓環，轉彎時竟然噴出電瓶，造成車輛瞬間斷電。（圖擷自爆料公社）

2017-02-28  16:56

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！一輛三重客運昨天行經台北市民生社區圓環，轉彎時電瓶竟整顆噴飛，導致車輛瞬間斷電，路過民眾拍下後上傳臉書社團寫道，「不知到哪家保養的，狂！」

有網友昨天深夜在臉書不公開社團「爆料公社」發文，他表示在民生社區圓環，一輛三重客運竟突然噴裝，電瓶整組掉落在車後，引發許多網友議論。

三重客運經理今天接受《蘋果》採訪時表示，該車確實在行進間電瓶掉落，當時車輛瞬間斷電，造成乘客驚嚇，不過沒有人因此受傷。他強調，當時有加派接駁車將乘客載離，並說該車為今年才採購的新車，目前已將同款的其他幾十輛車召回原廠檢修。

網友也紛紛開玩笑留言，「噴裝備了！還不快撿」、「車子在走，電瓶不一定要有」、「沒什麼！上次掉的是方向盤」、「好在不是三星的」、「噴出了+9祝福電瓶」另外也有網友推測，該車為225路線公車。

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