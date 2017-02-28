塞爆！遊樂區公告客滿 網友大讚「有良心」

2017-02-28 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕228連續假期，許多民眾都會安排出遊，不少觀光景點因此被塞爆；九族文化村的櫻花盛開，湧入車潮與人潮，讓業者擺出告示提醒民眾改到其他旅遊景點，這樣的行徑，也被網友推爆！

一名網友在《爆廢公社》分享一張照片，照片中可以清楚看見一個告示牌，寫著「九族文化村遊客已客滿 請至其他旅遊景點旅遊」；他也表示，「第一次看到勸遊客別再來的告示牌」。

對於業者的好心告示，也引起網友討論，「滿有良心的業者」、「了不起，負責」、「昨天去了也看到這牌子...好傷心」、「滿到不要不要」、「昨天也去九族塞爆」；還有人笑說，「其實是別家的陰謀論」、「沒中客就這麼多人，台灣經濟準備起飛」。