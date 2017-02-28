都蘭部落自主宣告傳統領域 公私有地禁擅自開發

2017-02-28 10:13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東阿美族都蘭部落今天早上在都蘭鼻（Pacifalan）進行自主宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域，且同時公告傳統領域管理原則。除公有土地外，包含私有地在內之傳統範圍，未來若進行經濟開發、牽涉倫理之研究等行為，均需諮商部落取得同意。

上午9點，部落頭目姜清武率百餘位族人以祭祖靈，持鋤動土等儀式宣告傳統領域。

部落聲明指出，2016年8月1日蔡英文總統向台灣原住民族道歉時指出：「原住民族依傳統慣習維繫部落的秩序，並以傳統智慧維繫生態的平衡。但是，在現代國家體制建立的過程中，原住民族對自身事務失去自決、自治的權利。傳統社會組織瓦解，民族集體權利也不被承認。」

為表達道歉的誠意，蔡英文也在該月11日前來都蘭部落聽取部落族人的心聲，並且認定宣告都蘭部落為全國第一個原住民族自治區的試辦區域。然而迄今尚未有進一步明確的行動，且在2017年2月14日由原住民族委員會公告之《原住民族傳統領域劃設辦法》中，仍將私有地排除在傳統領域劃設範圍內。對此，都蘭部落甚不以為然，認為在傳統領域範圍內，不論公私有土地的大型經濟開發行為，均需在資訊公開與坦誠佈公的情況下，部落應有充分的知情同意權，以避免在傳統領域內的開發行為對於部落生活區域造成無可逆轉的傷害。

都蘭部落表示，早在2003年開始，即透過阿美族傳統年齡組織以及相關耆老進行傳統領域及漁獵採集海域的調查，並在2008年時與原民會專家團隊進行第2次調查，迄今仍持續增補相關傳統地名、口述歷史、實際使用與生命經驗等資料，逐一落實並體現傳統領域作為都蘭阿美族人不可或缺的生活依據。