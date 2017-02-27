醫病》減輕癌症術後副作用 陳建閔：針灸與中藥有效果

2017-02-27 15:38

［記者王涵平／台南報導］口腔癌患者術後副作用多，衛福部新營醫院中醫科醫師陳建閔表示，以「扶正」為原則，針灸與中藥可有效減輕副作用。

口腔癌常見的治療方式有手術、化學治療及放射線治療。陳建閔表示，癌病變化太快，若能善用現代醫學技術配合中醫調理體質，減輕藥物的毒性、副作用，病患的生活品質會提升許多。雖然中醫治癌療效尚不明確，然國外已有研究證實，針灸和中藥能夠減輕癌症術後放、化療副作用，包括噁心、嘔吐、掉髮、白血球降低等情形，讓患者能夠順利完成療程。

陳建閔說明，西醫療程如手術、化療、放療、標靶治療皆屬攻邪治療，目的在殺死癌細胞；癌症病人普遍有氣虛問題，「扶正」是中醫治療副作用的原則，在病人接受化療、放療等過程，以各種中醫療法降低副作用、恢復抵抗力及改善食慾不振等問題。

他指出，放療造成身體的副作用，中醫對其基本病理了解是「熱、毒、瘀」，3者互相作用、影響，一般在放療初期患者多實證，如火熱亢盛，毒瘀互結之象，可加入如紫草等解毒化瘀的中藥；在放療後期多屬虛證，如氣陰兩虛，虛火灼熱，甚陰陽兩虛之象，但大多患者表現虛實夾雜。

他表示，放、化療會使口腔唾液腺分泌不足，中醫所指「津液不足」，容易口乾及產生口腔潰瘍，使用補陰滋潤的中藥甘露飲有一定效果。

陳建閔指出，根據世界衛生組織報告，針灸對於緩解癌症噁心嘔吐也有幫助。1周2至3次的體針可調整患者整體的氣血陰陽平衡以緩解副作用帶來的不適。也可嘗試耳針刺激耳朵穴道如耳神門、胃點等，讓穴位刺激效果可持續。